Farioli vervangt volledige voorhoede van Ajax tegen Jagiellonia Bialystok

De opstelling van Ajax voor de returnwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok is bekend. De Amsterdammers verdedigen donderdagavond een ruime voorsprong, die vorige week in Polen werd veiliggesteld (1-4). Het weerzien tussen Ajax en de kampioen van Polen begint om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Op de persconferentie van woensdag vertelde trainer Francesco Farioli dat Steven Berghuis vanwege een blessure niet inzetbaar is. Ajax kwam vorige week vroeg op achterstand, maar bleek daarna een maatje te groot voor Jagiellonia. Dankzij een hattrick van Chuba Akpom en een treffer van Mika Godts werd het 1-4 in het Bialystok Stadium. Daardoor staat Ajax al met anderhalf been in de competitiefase van de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

Berghuis wordt op het middenveld vervangen door Kian Fitz-Jim. De voorhoede volledig gewijzigd: Carlos Forbs, Chuba Akpom en Mika Godts maken plaats voor Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Steven Bergwijn. De drie aanvallers die vorige week speelden, beginnen op de bank.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Traoré, Brobbey, Bergwijn

