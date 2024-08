Opstelling FC Twente: Oosting voert vier wijzigingen door voor cruciaal duel met Red Bull Salzburg

Joseph Oosting heeft zijn opstelling voor de return van de derde voorronde van de Champions League tegen Red Bull Salzburg bekendgemaakt. De oefenmeester voert vier wijzigingen door ten opzichte van het duel met NEC van afgelopen weekend.

Nadat FC Twente vorige week met 2-1 onderuitging in het Oostenrijkse Salzburg, zal het dinsdagavond in eigen huis een goede beurt moeten maken om de play-offronde van het miljardenbal te halen. Dat zullen de Enschedeërs doen met zowel Ricky van Wolfswinkel als Sam Lammers in de basis. Eerstgenoemde vervangt Sayfallah Ltaief.

Achterin moeten de Tukkers het stellen zonder Youri Regeer. De verdediger viel afgelopen weekend uit met een blessure. Hij wordt vervangen door Anass Salah-Eddine. Centraal achterin keert Mees Hilgers terug in de basis. Dat gaat ten koste van Max Bruns. Op het middenveld neemt Carel Eiting de plek van Sem Steijn in.

Opstelling FC Twente

Unnerstall; Salah-Eddine, Hilgers, Van Hoorenbeeck, Kuipers; Kjølø, Eiting; Rots, Van Wolfswinkel, Vlap; Lammers.

