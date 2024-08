Opstellingen Ajax - Heerenveen bekend: Farioli voert inderdaad veel wijzigingen door

De opstellingen van Ajax en Heerenveen zijn bekend. Het eerste Eredivisieduel van de beide teams staat ook in het teken van de nieuwe trainers: Francesco Farioli en Robin van Persie. Beide coaches verrassen met de eerste opstellingen van het seizoen. De wedstrijd vangt aan om 16:45 en is via onze website te volgen.

ESPN stuurde zaterdagavond een artikel te wereld in waarin stond dat Farioli veel wijzigingen ging doorvoeren vergeleken met het gewonnen duel tegen Panathinaikos (0-1). Ajax zou tegen Heerenveen met zes andere namen gaan spelen. Die informatie blijkt juist te zijn, Farioli laat maar een vijftal spelers staan. Mogelijk is de fitheid van de spelers de belangrijkste reden hiervoor en acht de Italiaanse coach sommige selectieleden nog niet klaar voor twee wedstrijden in vier dagen tijd.

Tegen Panathinaikos startte Ajax met een achterhoede van Remko Pasveer, Jorrel Hato, Youri Baas, Josip Sutalo en Devyne Rensch. Anton Gaaei neemt tegen Heerenveen echter de plek in van Rensch, terwijl Dies Janse Hato vervangt. Op het middenveld zijn er plekken ingeruimd voor Sivert Mannsverk en Kristian Hlynsson, die de posities van Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim innemen. In de aanval zien we Carlos Forbs uit de basis verdwijnen, Mika Godts neemt zijn rol aan de linkerkant over. Brian Brobbey moet het doen met een plek op de bank en een mogelijke invalbeurt.

Opstelling Ajax

Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Janse; Mannsverk, Van den Boomen, Hlynsson; Berghuis, Akpom, Godts.

Robin van Persie is op zijn beurt de nieuwe coach van sc Heerenveen en verraste gelijk met een filosofie: hij wil zijn keepers bij Heerenveen gaan rouleren. Zondag kiest de trainer voor Mickey van der Hart, maar dat kan volgende week heel anders zijn. Nieuweling Danilo Al-Saed, die overkwam van Sandefjord Fotball, speelt gelijk op de rechtsbuitenpositie, terwijl Sam Kersten als centrale verdediger zijn officiële debuut maakt. Hij kwam over van PEC Zwolle. Luuk Brouwers, die vorig jaar gehuurd werd van FC Utrecht, start als nummer tien.

Opstelling Heerenveen

Van der Hart; Hall, Kersten, Bochniewicz, Köhlert; Brouwers, Van Ee, Olsson; Al-Saed, Karlsbakk, Sebaoui.