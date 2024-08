Overmars haalt oude bekende van Ajax naar Antwerp, deal bijna rond

Marc Overmars en Royal Antwerp FC zijn bijna rond met , weet Voetbal International. De middenvelder is momenteel transfervrij, nadat zijn contract bij Crystal Palace deze zomer afliep. Een dezer dagen zal de medisch keuring plaatsvinden.

De afgelopen seizoenen speelde Riedewald maar mondjesmaat in de Engelse Premier League. De nu 27-jarige middenvelder kwam het afgelopen seizoen tot 230 speelminuten in de competitie, terwijl hij de jaargang ervoor maar 59 minuten maakte. Riedewald kan op meerdere posities uit de voeten: voornamelijk als verdedigend middenvelder, maar ook als linksback en en centrale verdediger. Daardoor een interessante optie voor Overmars, die hem nog kent uit zijn tijd bij Ajax.

Tussen 2014 en 2017 speelde Riedewald in de hoofdmacht van de Amsterdammers, nadat hij eerder al de jeugdopleiding had doorlopen. Bij Ajax speelde de Nederlander lang niet alle wedstrijden, maar toch maakte hij na drie seizoenen de overstap naar de Engelse Premier League. Dat leek wat te hoog gegrepen.

Bij Antwerp zijn enkele middenvelders onlangs vertrokken, waardoor de club van Overmars op die positie versterking kan gebruiken. Zo vertrok Jurgen Ekkelenkamp naar Udinese, terwijl Alhassan Yusuf aan New England Revolution verkocht werd. Antwerp werd vorig seizoen zesde in de 'kampioenschapsronde' in België, nadat het in de reguliere competitie als derde was geëindigd. Tot deze zomer was Mark van Bommel er trainer.

