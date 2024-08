Potentieel zeer goed nieuws voor Nederland in laatste Europese avondwedstrijd

SC Braga heeft zichzelf geen goede uitgangspositie kunnen verschaffen in de derde voorronde van de Europa League. De eerste wedstrijd tegen het Zwitserse Servette FC eindigde in Portugal in een 0-0 gelijkspel.

In de laatste van de 36 Europese donderdagavondwedstrijden werd niet gescoord, afgezien van een afgekeurde buitenspel-goal van Servette-middenvelder Timothe Cognat, waardoor alle opties nog openliggen voor de returnwedstrijd in Zwitserland over een week.

Wedstrijd tegen Chelsea dreigt

Artikel gaat verder onder video

Mocht Braga uitgeschakeld worden, dan daalt het af naar de play-offronde van de Conference League. Daarin zou het met Chelsea een loodzware tegenstander treffen. Daardoor dreigt voor Braga uitschakeling voor de start van de Europese groepsfases.

Goed nieuws voor Nederland

Een Europese uitschakeling voor Braga is op dit moment nog ver weg, maar zou goed nieuws betekenen voor Nederland. Dit seizoen probeert Nederland de zesde plek op de coëfficiëntenlijst te behouden, door Portugal achter zich te houden.

Met Go Ahead Eagles verloor Nederland al een Europese deelnemer, terwijl Portugal nog met alle clubs vertegenwoordigd is. Donderdagavond nam Vitória SC een voorschot op het bereiken van de play-offronde van de Conference League, via een 0-3 zege op FC Zürich. In de volgende ronde zou Botev Plovdiv of Zrinjski Mostar de tegenstander zijn.