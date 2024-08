Priske verklaart waarom ruime oefennederlagen Feyenoord juist een zege kunnen zijn

Brian Priske heeft geen uitstekende voorbereiding achter de rug met zijn nieuwe club Feyenoord. Vooral de verliespartij tegen Benfica (5-0) kwam hard aan. De coach denkt echter dat de verliespartijen tegen Benfica en Monaco (3-1) juist ook heel positief kunnen zijn voor zijn spelers en het groeiproces.

Met overwinningen op FC Dordrecht (0-4), Genk (3-1) en Cercle Brugge (1-0), begon Feyenoord goed aan de voorbereiding van deze zomer. Door de laatste verliespartijen van afgelopen zondag en woensdag hangt er nu toch een andere sfeer rond Feyenoord, beaamt ook Priske tegen ESPN. "Er zit een groot verschil tussen winnen of verliezen natuurlijk. Ook gewoon het gevoel rond de club. Alles is veel gemakkelijker als je wint."

Toch weet de Deense manager een positieve spin te geven aan de uitglijders. "Ik denk dat het brein een heel belangrijk onderdeel van het lichaam is. Wanneer je faalt, in het leven maar ook in het voetbal, gaat je brein enorm hard werken. Vooral bij spelers met veel kwaliteit, zij willen het snel rechtzetten. Dat voel ik nu bij ze. Ze zijn niet blij dat ze met 5-0 en 3-1 hebben verloren. Maar ze willen het ook echt rechtzetten en beter worden."

Priske denkt dat iedereen bij de Rotterdamse club nu op scherp staat. "Dat is het goede gedeelte: wanneer je wedstrijden verliest ben je meer geïnteresseerd in de analyses en beter worden dan wanneer je wedstrijden wint. Dan denk je misschien wel: 'Hmm, het gaat prima zo, we hebben gewonnen. Het is oké, die fout was niet zo belangrijk.' Dan nemen spelers het niet serieus genoeg. Ik werk precies op dezelfde manier, of we nou winnen of verliezen. Maar het gevoel is nu heel anders. Je hoopt als nieuwe coach dat alles gelijk de goede kant op gaat, de uitvoering en de resultaten. Maar ik hoop dat dat nog komt."

