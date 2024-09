Programma AZ in Europa League: bijzondere afsluitende wedstrijd

Het programma van AZ in de Europa League is bekend. De Alkmaarders openen met de op papier 'makkelijkste' wedstrijd, thuis tegen IF Elfsborg, en sluiten af op bezoek bij het Ferencváros van Pascal Jansen, de voormalig trainer van AZ.

De openingswedstrijd tegen Elfsborg wordt gespeeld op donderdag 25 september. Daarna volgt een uitwedstrijd tegen Athletic Club. De op papier zwaarste wedstrijd, uit tegen Tottenham Hotspur, is voor AZ de derde in de competitiefase. Daarna wordt nog gespeeld tegen Fenerbahçe, Galatasaray (beide thuis), Ludogorets (uit),, AS Roma (thuis) en Ferencváros (uit)

AZ speelde in het seizoen 2020/21 voor het laatst in de Europa League. Toen was de groepsfase het eindstation: in een poule met Napoli, HNK Rijeka en Real Sociedad werd AZ derde.

Dit seizoen is de opzet van de Europa League drastisch gewijzigd: in plaats van een groepsfase speelt een vergroot deelnemersveld (van 32 naar 36 clubs) een competitiefase waarin iedere club acht wedstrijden speelt, waarna één ranglijst bepaalt wie er doorgaat naar de volgende ronde. De loting vond vrijdagmiddag plaats en een dag later is het speelschema bekend geworden.

Programma AZ in de Europa League

Speelronde 1: Woensdag 25 september 18.45 uur: AZ - Elfsborg

Speelronde 2: Donderdag 3 oktober 21.00 uur: Athletic Club - AZ

Speelronde 3: Donderdag 24 oktober 21.00 uur: Tottenham Hotspur – AZ

Speelronde 4: Donderdag 7 november 21.00 uur: AZ – Fenerbahçe

Speelronde 5: Donderdag 28 november 18.45 uur: AZ – Galatasaray

Speelronde 6: Donderdag 12 december 18.45 uur: Ludogorets - AZ

Speelronde 7: Donderdag 23 januari 18.45 uur: AZ – AS Roma

Speelronde 8: Donderdag 30 januari 21.00 uur: Ferencváros – AZ