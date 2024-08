PSV'er ziet transfer in rook opgaan: 'Geïnteresseerde club is afgehaakt'

De mogelijke transfer van doelman van PSV naar Blackburn Rovers is van de baan, zo meldt De Telegraaf zaterdagavond. De Championship-club had de tweede keeper graag losgeweekt uit Eindhoven, maar kwam er met PSV niet uit en is uiteindelijk afgehaakt, zo verzekeren Engelse bronnen tegenover de ochtendkrant.

PSV kocht Drommel in de zomer van 2021 voor 3,5 miljoen euro weg bij competitiegenoot FC Twente. De doelman verloor in zijn eerste seizoen echter zijn basisplaats aan huurling Yvon Mvogo. Sinds de komst van Walter Benítez, die twee seizoenen geleden overkwam van OGC Nice, blijft de bijdrage van Drommel vooral beperkt tot de wedstrijden in de strijd om de KNVB Beker.

In de voorbije weken werden zowel eerste keeper Benítez als zijn stand-in Drommel in verband gebracht met een vertrek uit Eindhoven. Eerder vandaag (zaterdag) werd echter al duidelijk dat Atlético Madrid niet langer hoopt op de komst van Benítez, nadat PSV een bod van naar verluidt drie miljoen euro (plus een miljoen aan mogelijke bonussen) afsloeg. De Madrilenen zijn inmiddels dichtbij de komst van Juan Musso (Atalanta Bergamo).

Ook Drommel ziet zijn gehoopte transfer naar Blackburn dus in het water vallen. "De contacten tussen de Engelse club en PSV verliepen moeizaam", schrijft Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns. "Blackburn zou Drommel aanvankelijk een jaar willen huren, terwijl PSV inzette op een verkoop van de voormalige eerste doelman, die een duur contract heeft voor een tweede doelman. Uiteindelijk hebben de partijen elkaar niet gevonden en is Blackburn afgehaakt geven Engelse bronnen aan."

