Kraay junior komt met positief nieuws over spectaculaire Eredivisie-transfer: 'Hij verdient 200.000 euro per week'

Hans Kraay junior komt zaterdagavond bij ESPN met goed nieuws over de mogelijke transfer van naar PSV. De 26-jarige Braziliaan is, zo werd vrijdag al duidelijk, de 'topkandidaat' om de selectie van Peter Bosz van een extra impuls op de linksbackpositie te voorzien. Zijn huidige club Al-Hilal, waar Lodi een riant salaris opstrijkt, zou volgens de informatie van de verslaggever bereid zijn water bij de wijn te doen.

Vanuit Almere, waar PSV zaterdagavond tegen de plaatselijke City aantreedt, komt Kraay junior met een positieve update over de mogelijke komst van Lodi naar Eindhoven. "Hij is in de winterstop door Olympique voor 23 miljoen euro aan Al-Hilal verkocht. Al-Hilal is niet tevreden met hem en hij is niet tevreden met Al-Hilal", weet de verslaggever te melden.

"Mijn informatie zegt dat Al-Hilal zelfs mee wil betalen aan zijn salaris van 200.000 euro per week, zodat hij tot het einde van het seizoen bij PSV kan spelen", vervolgt Kraay junior zijn relaas. Vrijdag werd al duidelijk dat PSV inderdaad inzet op een huurdeal om de absentie van de geblesseerde Sergiño Dest (die pas begin 2025 terug wordt verwacht) en Mauro Júnior op te vangen.

Lodi was tot een half jaar gelden bijna vijf jaar lang actief in Europa. Atlético Madrid plukte de linksback, die negentien interlands voor Brazilië achter zijn naam heeft, in de zomer van 2019 voor zo'n 22 miljoen euro weg bij Athletico Paranaense uit zijn vaderland. De back zou uiteindelijk 118 wedstrijden voor de Rojiblancos spelen, waarin hij goed was voor zes doelpunten en tien assists. Na vier seizoenen werd Lodi in de zomer van 2022 verhuurd aan Nottingham Forest. Een jaar later verkocht Atléti de speler voor 20,6 miljoen euro aan Olympique Marseille, dat hem in afgelopen winter alweer doorverkocht aan de Saudische topclub. Daar ligt Lodi nog vast tot medio 2027.

