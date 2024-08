‘PSV mikt op Roemeense middenvelder, verschil van één miljoen in vraag en aanbod’

PSV zou de pijlen hebben gericht op van FCSB, zo meldt het Roemeense GSP. De topclub uit de Roemeense hoofdstad zou bereid zijn de aanvoerder te laten gaan zodra het tweeluik met LASK Linz in de play-offronde van de Europa League is gespeeld.

Na afloop van de uitschakeling in de voorrondes van de Champions League tegen Sparta Praag stelde FCSB-trainer Gigi Becali dat een vertrek van Olaru uit Boekarest slechts een kwestie van tijd is. “Na Linz denk ik dat onze wegen uit elkaar gaan”, liet de oefenmeester zich optekenen. “Ik wil hem meer salaris geven en hem behouden, maar dat kan niet als hij wil vertrekken.”

Volgens het Roemeense medium is PSV één van de twee ploegen met interesse in de aanvallende middenvelder, waarbij de concurrentie vanuit Rusland komt. De Eindhovenaren wilden in eerste instantie een bedrag van vier miljoen euro neerleggen voor de 26-jarige Olaru, maar ze zouden inmiddels zijn gestegen naar vijf miljoen euro. De Roemeense landskampioen zou een bedrag van zes miljoen euro verlangen, waardoor er geen sprake is van een onoverkomelijk verschil. Mocht er aan de vraagprijs worden voldoen, is de kans aanwezig dat hij al voor de duels met Linz een transfer mag maken.

Afgelopen voetbaljaargang maakte Olaru indruk bij FCSB. De aanvallende middenvelder kwam in alle competities 43 keer in actie. Daarin was hij vijftien keer trefzeker en leverde hij zes assists. Dat leverde hem een plek op in de EK-selectie van Roemenië, maar in Duitsland bleef zijn bijdrage beperkt tot twee invalbeurten, waaronder enkele minuten tegen Nederland. Dit seizoen is Olaru uit de startblokken geschoten, met zeven doelpunten en drie assists in negen wedstrijden in alle competities.

