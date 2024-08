Sensationeel: keeper Koen Bucker van Roda JC schiet van buiten het strafschopgebied raak

Een spectaculair moment in de wedstrijd tussen VVV-Venlo en Roda JC Kerkrade in de Keuken Kampioen Divisie. Doelman Koen Bucker van Roda JC greep de hoofdrol en was in minuut 97 verantwoordelijk voor de gelijkmaker van zijn ploeg.

Diep in de blessuretijd kreeg Roda JC een vrije trap. Patriot Sejdiu bracht de bal het strafschopgebied in, maar de uitgekomen keeper Jan de Boer bokste de bal weg. Buiten het strafschopgebied stond collega-keeper Bucker echter klaar om de bal uit de lucht te nemen.

Het schot van Bucker werd van richting veranderd door Jay Kruiver en belandde in het doel: 1-1. De vreugde bij de keeper was gigantisch, al lijkt het doelpunt de boeken in te gaan als een eigen doelpunt van Kruiver. Zo is het doelpunt inmiddels geregistreerd op de officiële website van de Keuken Kampioen Divisie.

