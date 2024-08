Sierd de Vos ziet in derde minuut al grote arbitrale blunder bij Ajax - Panathinaikos

Volgens Sierd de Vos is Ajax in de derde minuut van het returnduel tegen Panathinaikos al een strafschop onthouden. Steven Berghuis werd in de zestien naar beneden getrokken, maar dat werd niet door scheidsrechter Chris Kavanagh geconstateerd.

In de derde minuut geeft Jordan Henderson een indraaiende voorzet richting Berghuis, die vervolgens door Filip Mladenovic wordt aangeraakt. De Servische linksback lijkt Berghuis inderdaad vast te hebben voordat die naar de grond gaat. De Vos is gedecideerd: "Hier wordt Berghuis vastgehouden. Dat heeft de scheidsrechter niet gezien. Als hij had gezien, zou het een strafschop geweest zijn."

Zelfs als het moment de scheidsrechter was ontgaan, had de VAR nog kunnen ingrijpen. Die honneurs worden waargenomen door een landgenoot van Kavanagh, Peter Bankes. Mogelijk werd de overtreding op Berghuis ook door hem als te licht ingeschat.

Ajax neemt het donderdag in de voorrondes van de Europa League vanaf 20:15 op tegen Panathinaikos. Het eerste duel in Griekenland werd vorige week met 0-1 gewonnen. Volg het duel hier via ons live-verslag.

