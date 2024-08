Sneijder verandert live van mening over Ajax: 'Hij kan fantastisch lullen, ik ben om'

Wesley Sneijder is door Francesco Farioli overtuigd van het nut om meerdere aanvoerders te hebben. Farioli vindt het belangrijk dat meerdere spelers de band kunnen dragen bij Ajax, zo vertelde hij woensdag. Donderdag lichtte hij die visie toe voor de camera van Ziggo Sport en wist hij Sneijder te overtuigen.

Donderdagavond tegen Panathinaikos draagt Jordan Henderson de aanvoerdersband; zondag tegen sc Heerenveen (1-0 zege) was Steven Berghuis de captain, omdat Henderson op de bank zat. Farioli wil dat vijf of zes spelers in staat zijn de band te dragen. “Dat is voor mij fundamenteel. Het zijn niet alleen de vijf of zes captains, maar nog meer spelers moeten het gevoel hebben dat ze deel zijn van dit proces en de verantwoordelijkheid nemen.”

Artikel gaat verder onder video

Van de beoogde aanvoerders is Jorrel Hato (18) de jongste. “Maar hij wordt elke dag beter en een stukje volwassener”, ziet Farioli. Hij heeft vorig seizoen al een paar keer de aanvoerdersband gedragen. Dat is wat we willen zien. We hebben een groep leiders nodig die ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Dat is een groot deel van mijn filosofie.”

Volg de wedstrijd tussen Ajax en Panathinaikos in ons liveverslag!

LEES OOK: Basisspeler Ajax tegen Heerenveen valt af voor return tegen Panathinaikos

Sneijder, werkzaam als analist bij Ziggo Sport, moet lachen nadat hij het interview ziet. “Ja, ik vind dat ook een opmerkelijk dingetje. Maar als ik hoor hoe hij het dan verwoordt, ga ik er toch wel een beetje in mee. Er zit toch wel een idee achter. Hij kan fantastisch lullen en kan heel goed inspelen op de vragen die hij krijgt. Ik ben om, wat betreft de aanvoerders”, lacht hij.

LEES OOK: Fans Man United zeggen hetzelfde over eerste trainingsbeelden De Ligt en noemen Ajax

“Ik vond het gek, want ik dacht: een aanvoerder zorgt voor hiërarchie. Maar hij legt uit dat het proces gaande is om een team te creëren. Het verdedigende hebben ze al getraind, nu gaan ze over op de volgende stap. Hij is er pas net en verdient tijd en ruimte. Voetballend is het nog niet het Ajax dat we gewend zijn, maar dat hoeft ook niet”, aldus Sneijder.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoogte van optie tot koop bekend: dit kan Ajax verdienen aan Sosa

Ajax verhuurt Borna Sosa aan Torino, dat een optie tot koop heeft bedongen. De hoogte daarvan is bekend.