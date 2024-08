Basisspeler Ajax tegen Heerenveen valt af voor return tegen Panathinaikos

Dies Janse maakte afgelopen zondag in de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen nog zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax, maar zal donderdagavond in de return tegen Panathinaikos niet in actie komen. De 18-jarige verdediger behoort niet tot de selectie voor de tweede ontmoeting met de Grieken. Het is de derde Europese wedstrijd op rij dat Janse niet zijn opwachting zal maken op de bank.

Janse maakte in de zomer van 2020 de overstap van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam naar die van Ajax. De verdediger uit Goes ontwikkelt zich stormachtig. Hij debuteerde in het afgelopen seizoen in het shirt van Jong Ajax in het betaalde voetbal en droeg afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen dus voor het eerst het wit-rood-wit in een officieel duel van Ajax 1. Daarmee beloonde trainer Francesco Farioli Janse voor zijn sterke voorbereiding. Janse was een van de opvallende spelers bij Ajax in de aanloop naar de officiële start van dit seizoen.

Ajax schreef de jonge verdediger dan ook in voor de wedstrijden in de voorronde van de Europa League. Janse maakte in de heenwedstrijd tegen Vojvodina in de tweede kwalificatieronde nog zijn opwachting op de bank, maar voor de return in Servië behoorde hij niet tot de selectie. Het eerste duel met Panathinaikos ging eveneens aan zijn neus voorbij. Janse verscheen een paar dagen later in de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen wél aan de aftrap. Niet als centrale verdediger, maar als linksback. Janse maakte opnieuw een prima indruk. Zijn tweede officiële opwachting in Ajax 1 laat echter nog even op zich wachten.

Janse zit donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA niet eens op de bank. Dat is toch wel opvallend, na zijn negentig minuten tegen sc Heerenveen. Farioli heeft echter een grote selectie tot zijn beschikking en moet voor elke wedstrijd weer knopen doorhakken. Janse lijkt het ‘slachtoffer’ van de rentree van Ahmetcan Kaplan in de wedstrijdselectie. De Turkse verdediger was afgelopen zondag niet van de partij en maakte maandag nog zijn opwachting bij Jong Ajax. Naast Janse behoort ook Julian Rijkhoff niet tot de selectie voor het duel met Panathinaikos. Hij heeft plaats moeten maken voor Steven Bergwijn, die juist zijn eerste minuten van dit seizoen kan maken.

