Ajacied maakt weergaloze indruk: ‘Dat wordt echt een hele goede speler’

Youri Mulder heeft hoge verwachtingen van Dies Janse, zo laat hij weten bij Rondo. De achttienjarige verdediger debuteerde afgelopen zondag in de hoofdmacht van Ajax en stond aan de basis van de enige treffer van de wedstrijd.

De jonge verdediger maakte in de voorbereiding op het nieuwe seizoen al indruk op Francesco Farioli. Omdat de Italiaan enkele spelers rust gaf, mocht Janse zijn officiële debuut maken. De Zeeuw maakte de negentig minuten vol als linksback en hield zich prima staande in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen sc Heerenveen.

Bij Rondo wordt Ajax onder de loep genomen. Marco van Basten is nog niet bepaald overtuigd van de Amsterdammers. “Je ziet dat veel van de jeugdspelers, waarvan je er altijd wel drie of vier goede had, al een aantal jaar mankeren. Ze konden altijd terugvallen op een aantal jeugdspelers”, is de analist kritisch.

“Die jongen van NEC die teruggehaald is (Youri Baas, red), is wel goed”, onderbreekt Youri Mulder zijn collega. “Dies Janse, die is trouwens zó groot, die is twee meter”, vervolgt Mulder, die zijn armen in de lucht slaat. “Dat wordt echt een hele goede verdediger”, sluit de analist af. “Ik hoop het allemaal”, antwoordt Van Basten op zijn beurt.

“Dat klinkt alsof je er weinig fiducie in hebt”, constateert Wytse van der Goot. “Wat ik tot nu toe zie, is allemaal niet spectaculair. Ik vind het vervelend, maar het is elke keer hetzelfde hier aan tafel. Maar het kan ook niet, want ze zijn heel veel geld kwijtgeraakt en je kan geen geld toveren”, sluit Van Basten af.

