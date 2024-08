Mossou: ‘Enorme overwinning als NAC – Ajax als voorbeeld dient voor de toekomst’

Sjoerd Mossou zag afgelopen weekend ‘een bevestiging’ dat een voetbalwedstrijd doorgang kan vinden zonder de inzet van politie. Vanwege actievoerende politiebonden konden er bij de duels tussen FC Twente en Sparta en NAC en Ajax geen agenten aanwezig zijn, maar alles verliep vlekkeloos.

“Geen rellen, geen gedoe bij het uitvak, geen knokpartijtjes. Niets bijzonders”, begint Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Dat is op zichzelf helemaal geen nieuws: bij de meeste Nederlandse voetbalwedstrijden gebeurt zelden iets wereldschokkends. Ook FC Twente-Sparta werd zaterdag gespeeld zonder politie-inzet, als gevolg van de stakingen voor verbetering van het vroegpensioen voor agenten”, gaat de journalist verder.

Mossou stelt dat iedere bezoeker van een voetbalwedstrijd allang wist dat hij of zij in Nederland ‘doorgaans prima met kinderen naar het stadion kan’. “Het zou een enorme overwinning betekenen als NAC-Ajax en FC Twente-Sparta veel vaker als voorbeeld dienen voor de toekomst. Voor de politie uiteraard, want gericht maatwerk scheelt bakken met geld en capaciteit. Voor angsthazerige burgemeesters, die van hun collega's in Breda en Enschede kunnen leren dat voetbalsupporters doorgaans géén doorgedraaide gekken zijn”, schrijft.

Komend weekend zijn er weer wedstrijden in de Eredivisie waarbij geen politie aanwezig is, namelijk bij Almere City – PSV en FC Groningen – AZ.

