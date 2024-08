Slecht nieuws voor Ajax: Panathinaikos kan weer beschikken over topscorer en belangrijke buitenspeler

Ajax neemt het aankomende donderdag in de derde voorronde van de Europa League op tegen Panathinaikos, dat op het goede moment weer kan beschikken over enkele belangrijke krachten.

Fotis Ioannidis na een blessure traint weer volop mee met de Griekse ploeg en kan tijdens dit belangrijke duel weer zijn rentree maken. Vorig seizoen maakte de spits 23 doelpunten in alle competities. De coach van de ploeg, Diego Alonso, laat op de voorafgaande persconferentie weten blij te zijn met dat nieuws. "Hij is al twee weken met de selectie aan het trainen en elke keer gaat het beter met hem. Hij komt terug van een blessure, maar is wel beschikbaar voor de wedstrijd van donderdag. Het is mooi dat we over hem kunnen beschikken, hij is een belangrijk wapen."

Artikel gaat verder onder video

Owen Wijndal richt zich met duidelijke boodschap tot Cristian Willaert

Het lijkt er ook op dat Braziliaan Tetê tijdens de duels met Ajax zijn talenten tentoon kan stellen. In de vorige voorronde kon hij met Panthinaikos maar dertig minuten meespelen, nu lijkt hij weer optimale fitheid te benaderen. De 24-jarige Tetê kwam eerder al uit voor Olympique Lyon, Leicester City en vorig seizoen Galatasaray.

Ajax speelt donderdagavond de heenwedstrijd van het tweeluik, die om 20:00 begint. De Amsterdammers moeten eerst naar Athene en spelen het returnduel in eigen huis. Die staat een week later op het programma. Ajax heeft donderdag geen beschikking over Steven Bergwijn, maar wel over Brian Brobbey. De linksbuiten heeft door een blessure nog wat meer tijd nodig.

