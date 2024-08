Sparta en Heracles stellen teleur tijdens seizoensopener

Sparta Rotterdam heeft zondagmiddag gelijkgespeeld tegen Heracles Almelo. In de vroege zondagswedstrijd kwamen beide teams niet tot scoren: 0-0. In het warme Rotterdam wisten beide teams nauwelijks kansen te creëren, waardoor het doelpuntloze gelijkspel een logisch gevolg was. Dat is vooral voor Heracles, dat veel spelers miste door blessures, een opsteker na een moeizame voorbereiding.

Bij Sparta startten nieuwelingen Mohamed Nassoh, Boyd Reith en Teo Quintero in de basis. Bij Heracles speelden aanwinsten Juho Talvitie, Ivan Mesík, Mimeirhel Benita, Damon Mirani, Lorenzi Milani, Daniël van Kaam, Shiloh ’t Zand en Bryan Limbombe allemaal vanaf het begin. Veel wijzigingen dus bij beide teams, die zich gaan richten op een plek laag in het linkerrijtje of hoog in het rechterrijtje. Sparta ging met een beter gevoel deze wedstrijd in dan Heracles: de Spartanen kenden een goede voorbereiding waarin de club op één wedstrijd na alles won. Heracles had een moeizame oefenperiode, het won geen enkele van de zes oefenwedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

Maar een goede voorbereiding is geen garantie voor goed spel in de eerste competitiewedstrijd, net zoals een slechte voorbereiding geen garantie is voor slecht spel in de eerste wedstrijd. Beide teams hielden elkaar uitstekend in evenwicht in de eerste helft. Het duurde lang voordat de wedstrijd op gang kwam. De enige kans van de eerste helft viel pas in de 44e minuut te noteren toen Shunsuke Mito vrij uit kon halen. Zijn inzet met links ging echter rakelings naast, waardoor de teams met 0-0 de kleedkamer op zochten.

Na rust boden beide teams lang dezelfde hoeveelheid spektakel als voor rust: geen. Geen van beide teams wist echt gevaarlijk te worden, al waren er wel enkele afstandsschoten te zien. Maar als er dan een schot tussen de palen terecht kwam, waren daar doelmannen Nick Olij en Fabian de Keijzer die de schoten onschadelijk maakten. Daardoor bleef het op Het Kasteel zoals het begon: 0-0. Voor Heracles een gewonnen punt, voor Sparta zal het voelen als twee verloren punten. Dat laatste echter alleen op basis van de voorgaande seizoenen, deze middag maakte Sparta geen aanspraak op de winst: een punt voor beide teams is volledig terecht.