Speler van Feyenoord vergist zich en haalt veel te vroeg medaille op

was iets te gretig bij de uitreiking van de medailles na de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De keeper van Feyenoord haalde zijn medaille als eerste op, terwijl de beurt eigenlijk eerst aan de technische staf was.

Feyenoord won de strijd om de Johan Cruijff Schaal via penalty’s, na een 4-4 gelijkspel tegen PSV in de reguliere speeltijd. Wellenreuther werd als eerste speler geïnterviewd door ESPN en had daardoor niet helemaal door wat de procedure was rondom de uitreiking van de medailles.

Commentator Leo Oldenburger moest hard lachen om de beelden. “Wellenreuther vraagt zich af: wat gebeurt er, ben ik al aan de beurt? Hahaha, hij is eigenlijk te vroeg. Timon had het helemaal niet door. Die stond net uitgebreid Milan (van Dongen, red.) en Kenneth (Perez) te woord.”

