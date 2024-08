Utrechtfans massaal de straat op, burgemeester onder vuur

De supporters van FC Utrecht zijn in grote getale zondag de straat op gegaan om te prosteren tegen het besluit van burgemeester Sharon Dijksma. Zij besloot na de rellen bij de Galgenwaard na afloop van FC Utrecht - Go Ahead Eagles dat er geen thuissupporters naar het eerste thuisduel van het seizoen 2024/2025 zouden mogen komen.

Dat eerste duel in de Galgenwaard wordt zondagmiddag gespeeld tegen PEC Zwolle. Het stadion is dus leeg, veel fans volgen de wedstrijd in kroegen of op het Ledig Erf, waar grote schermen zijn neergezet. Maar ook een grote supportersgroep protesteert in de binnenstad met een mars en spandoeken. Op één van de spandoeken staat bijvoorbeeld: 'Tegen collectieve straffen'.

Dat lijkt de belangrijkste reden te zijn voor de protesten: een groepje relschoppers van zo'n honderd tot tweehonderd man maakte in mei de omgeving rondom de Galgenwaard onveilig, terwijl de rest van het stadion rustig op huis aanging. Toch besloot Dijksma om alle FC Utrechtfans te straffen. In gesprek met ESPN zeiden enkele supporters het volgende: "We zijn vóór dadergericht straffen, maar tegen collectief straffen en het beleid van de burgemeester."

Clubeigenaar Frans van Seumeren kan zich goed vinden in de frustratie van de fans en liep daarom een gedeelte van de protestmars mee. In een interview zei hij: "Ik vind het een naïeve, averechtse, politiek gedreven beslissing ten koste van de supporters en de club." De volgende twee Eredivisie-duels van FC Utrecht zijn uitduels, maar tijdens het thuisduel tegen FC Twente op 1 september mag de club weer fans verwelkomen.

Supporters van FC Utrecht mogen zondagmiddag niet bij de seizoensopener tegen PEC Zwolle aanwezig zijn en hebben daarom gedemonstreerd in de binnenstad van Utrecht. pic.twitter.com/pd4OPkAA31 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) August 11, 2024

