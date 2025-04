Publiek de grote winnaar: Go Ahead Eagles en FC Utrecht verzorgen waar spektakelstuk

Go Ahead Eagles en FC Utrecht hebben na vooral een spectaculaire eerste helft met 2-2 gelijkgespeeld. De Deventenaren overheersten de eerste veertig minuten en kwamen al gauw op een comfortabele 2-0 voorsprong door doelpunten van Victor Edvardsen en Mathis Suray. De assists kwamen zoals zo vaak van Oliver Antman. Na een dubbele wissel in de eerste helft kwamen de Utrechters voor rust nog langszij door goals van Yoann Cathline en Miguel Rodríguez.

Vooraf was dit een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Go Ahead kon bij een overwinning AZ passeren op de ranglijst en zelfs op gelijke punten komen met FC Twente. FC Utrecht moest winnen om aansluiting te houden bij Feyenoord, want die ploeg won gister met 0-1 in Alkmaar. De clubs draaien allebei een goed seizoen en staan hoger dan vooraf voorspeld.

Go Ahead al gauw op rozen

In de eerste veertig minuten was Go Ahead de overheersende ploeg en al vroeg in de eerste helft werd het al 1-0 door een doelpunt van Edvardsen. De voorzet kwam zoals wel vaker dit seizoen van Oliver Antman en de spits van Deventenaren maakte het koelbloedig af. Nog geen drie minuten later werd de score verdubbeld door een goed schot van Suray na wederom een assist van de Finse buitenspeler. Daarna kregen de Eagles nog wel meer kansen en vooral Milan Smit had de 3-0 moeten maken, maar een grote kans werd door de spits tegen Vasilis Barkas aangeschoten.

Ron Jans ontevreden

In de 38e minuut had Jans genoeg gezien en dat liet de trainer blijken met een dubbele wissel. Souffian El Karouani en Alonzo Engwanda moesten het veld verlaten voor Oscar Fraulo en Kolbeinn Finnsson. Eerstgenoemde was niet zo blij dat hij eruit moest en schold erop los. Niet lang na deze wissel maakte Cathline de aansluitingstreffer voor FC Utrecht. De buitenspeler kreeg de bal net voorbij de middenlijn en schoot van buiten de zestienmeter met een stuit raak. Daar ging Jari de Busser niet helemaal vrijuit. Heel snel na dit doelpunt werd het ook nog gelijk door een doelpunt van Rodríguez. Na een mislukt schot kwam de bal via een speler van Go Ahead voor zijn voeten en de Spanjaard kon de bal makkelijk binnentikken in de linkeronderhoek.

Minder spektakel

De tweede helft was een stuk minder spectaculair dan de eerste helft en de wedstrijd was ook meer in evenwicht. Beide ploegen hadden moeite om door de verdediging heen te komen en creëerden daardoor weinig kansen. Een echt goede poging kwam er pas in de tachtigste minuut door een schot van Suray uit een pass van Antman. De oud-speler van FC Dordrecht schoot de bal in één keer, maar raakte de lat. Barkas was kansloos geweest.

Smetje

De bal viel er in de tweede helft niet meer in en dus bleef het gelijk. Hierdoor loopt Feyenoord uit op het team van Jans en gaan de Deventenaren niet over AZ heen. Voor Go Ahead was er buiten het resultaat nog een smetje met het wegvallen van Dean James. Na een duel met David Min greep de linksback naar zijn hamstring en moest hij het veld verlaten. Met het oog op de aankomende bekerfinale is dit vrij vervelend voor het team van Paul Simonis en voor de Indonesisch international zelf.

