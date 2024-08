Van Hanegem ziet oneerlijke behandeling: 'Als Farioli dat was gelukt, was het vakwerk'

Willem van Hanegem heeft in zijn wekelijkse column voor het Algemeen Dagblad teruggekeken op het Eredivisie-weekend. De columnist breekt deze week een lans voor Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs, die na een onrustige voorbereiding op het seizoen uitstekende resultaten boekt met de Limburgers.

De Kromme maakt tegen het einde van zijn column duidelijk dat hij vindt dat er sprake is van ongelijke behandeling van trainers, door bijvoorbeeld analisten. Daarbij noemt de oud-voetballer van onder meer Feyenoord Fortuna-trainer Buijs en Ajax-trainer Francesco Farioli als voorbeelden: "Je hoort er vrijwel niemand over. Danny Buijs moet lange mouwen dragen, omdat hij tatoeages heeft of zo, maar met een gemankeerd elftal heeft hij gewoon tweemaal gewonnen", schrijft Van Hanegem in zijn column.

Artikel gaat verder onder video

Buijs versloeg in de eerste speelronde met zijn Limburgse formatie Go Ahead Eagles in De Aderlaarhorst (0-2) en boekte vrijdagavond ook in eigen huis een fraaie overwinning op het Almere City van Hedwiges Maduro. Van Hanegem is van mening dat Buijs hiervoor meer waardering hoort te krijgen. Hij vergelijkt de situatie met de trainer van Ajax: "Als dat Farioli was gelukt was het vakwerk geweest, bij Buijs zit het volgens de kenners dan gewoon een beetje mee", stelt De Kromme.

