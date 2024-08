‘Van Hooijdonk trekt deur bij Bologna achter zich dicht, maar blijft actief in Italië’

vertrekt na drie seizoenen bij het Italiaanse Bologna. De 24-jarige spits blijft echter gewoon in Italië, aangezien hij een meerjarig contract gaat bij Cesena. Dat meldt Fabrizio Romano.

De Nederlandse spits had nog een contract tot medio 2025 bij Bologna, maar mag transfervrij vertrekken naar Cesena. Al kan de club die afgelopen seizoen Champions League-voetbal veiligstelde nog wel iets verdienen aan Van Hooijdonk middels een aantal prestatie gerelateerde bonussen. Bovendien heeft Bologna een fiks doorverkooppercentage bedongen bij een volgende transfer.

LEES OOK: Sydney van Hooijdonk duikt plotseling op in Nederland en traint mee bij vroegere werkgever

Dat Van Hooijdonk geen toekomst meer had was al langere tijd duidelijk. Beide partijen namen het besluit dat de spits in Nederland zijn conditie op peil mocht houden. Zo bracht Van Hooijdonk de voorbereiding bij (Jong) NAC door. De afgelopen seizoenen werd de spits door Bologna verhuurd aan sc Heerenveen en Norwich City. In Friesland was hij in 54 wedstrijden goed voor 26 doelpunten, tijdens zijn verblijf in Engeland bleef hij in twaalf wedstrijden steken op nul treffers.

Van Hooijdonk had ook de kans om in Nederland aan de slag te gaan, maar sloeg enkele aanbiedingen van Eredivisie-clubs omdat hij mikte op een nieuwe kans in het buitenland. Die heeft hij met Cesena nu gekregen. De ambitieuze Italiaanse club promoveerde afgelopen seizoen naar de Serie B. Van Hooijdonk moet bijdragen aan verdere successen.

🇳🇱 Sydney van Hooijdonk leaves Bologna on permanent transfer to join Cesena, two year contract.



Free move with performance related add-ons and sell-on clause included. pic.twitter.com/tGlwYS9YoY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024

