Sydney van Hooijdonk duikt plotseling op in Nederland en traint mee bij vroegere werkgever

zit in een uitzichtloze situatie bij Bologna en traint daarom voorlopig mee met de beloftenploeg van NAC Breda, zo meldt Voetbal International-verslaggever Joost Blaauwhof. De 24-jarige spits ligt in Italië nog voor één seizoen vast, maar mag uitzien naar een nieuwe werkgever.

Van Hooijdonk werd in 2021 door Bologna weggeplukt bij NAC, waar de zoon van voormalig international Pierre van Hooijdonk de jeugdopleiding doorliep en debuteerde in het betaald voetbal. In Italië bleven zijn kansen echter beperkt, waardoor Bologna hem tot twee keer toe op huurbasis liet vertrekken.

In de winterstop van het seizoen 2022/23 keerde Van Hooijdonk bij sc Heerenveen terug in Nederland. In anderhalf seizoen in Friese dienst zou de aanvaller in totaal 26 keer scoren, maar bij terugkeer in Italië bleek het weinig waard. In de eerste helft van het afgelopen seizoen maakte hij in het Coppa Italia-duel met Hellas Verona wel zijn eerste - en vooralsnog enige - doelpunt voor Bologna, maar hield hij in de spaarzame minuten die hij kreeg in de Serie A zijn kruit droog. De tweede seizoenshelft bracht hij opnieuw op huurbasis door, nu bij Norwich City in de Championship. Ook voor die club kwam Van Hooijdonk in twaalf wedstrijden niet een keer tot scoren.

Inmiddels mag de spits dus uitzien naar een nieuwe werkgever. Bij Bologna mag hij bovendien niet meetrainen met het eerste elftal van de nieuwe trainer Vincenzo Italiano, die overkwam van Fiorentina en de naar Juventus vertrokken Thiago Motta mag opvolgen. NAC heeft de oud-speler nu in de armen gesloten en staat het Van Hooijdonk toe mee te trainen met de beloften - met instemming van Bologna, zo schrijft Blaauwhof.

NAC heeft Sydney van Hooijdonk de kans geboden om bij de beloften te trainen in afwachting van een transfer. Bologna heeft hem die vrijheid ook gegeven. Bij die club keert hij niet meer terug. Vanwege gebrek aan een beloftenploeg was enkel individuele training mogelijk. #NACpraat — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) July 19, 2024

