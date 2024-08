Uitgaande transfer bij Ajax plotseling op losse schroeven: Mislintat-aankoop mogelijk 'te duur'

Het is nog maar de vraag of Ajax buitenspeler Carlos Forbs deze zomer kwijt gaat raken aan Wolverhampton Wanderers. Vorige week werd duidelijk dat de Portugees op het verlanglijstje van de Premier League-club staat, maar The Athletic schrijft dinsdag dat Forbs weleens 'te duur' zou kunnen blijken voor de Wolves.

Forbs was in de bijzonder drukke transferzomer van 2023 één van de twaalf (!) aanwinsten die toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar werd gehaald. De Amsterdammers maakten een een basisbedrag van veertien miljoen euro over naar Manchester City, waar de rappe Portugees weliswaar nog geen minuten in de hoofdmacht had mogen maken, maar waar hij wel opviel in het beloftenelftal. In zijn debuutjaar kwam Forbs in alle competities tot 34 wedstrijden. Daarin was hij vier keer trefzeker en leverde hij vijfmaal de assist bij een treffer van een teamgenoot.

Voetbal International wist afgelopen zaterdag te melden dat Ajax op korte termijn een transferbod uit Wolverhampton tegemoet zou kunnen zien. Ajax zou - mits er een goed bod op tafel komt - openstaan voor een vertrek van de speler, ondanks het feit dat trainer Francesco Farioli tot aan de met 2-1 verloren wedstrijd tegen NAC Breda van afgelopen zondag in ieder duel een beroep op de Portugees deed. Forbs zou bovendien zelf ook openstaan voor een terugkeer in Engeland, omdat hij het gevoel zou hebben beter tot zijn recht te komen in de Premier League.

The Athletic schrijft dat Wolverhampton Wanderers inmiddels via tussenpersonen bij Ajax heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid om Forbs over te nemen . "Maar het gevoel heerst dat de deal te duur zou kunnen blijken", schrijft het medium erachteraan. Forbs heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2028.

