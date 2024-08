Verwachte opstelling PSV: Bosz wijst vervangers Bakayoko en Schouten aan

PSV-trainer Peter Bosz gaat zijn elftal zaterdagavond in het uitduel bij Almere City op twee plaatsen wijzigen. De oefenmeester kan niet beschikken over zowel als , die vorige week nog in de basis stonden tegen Heracles Almelo (1-3 winst), maar beiden geblesseerd zijn.

Op het middenveld is door de absentie van Schouten een basisplaats ingeruimd voor Guus Til, zo luidt althans de verwachting van clubwatcher Rik Elfrink. De oud-speler van onder meer AZ en Feyenoord viel vorige week in Almelo nog in en leverde vlak voor tijd de assist bij de 1-3 van Couhaib Driouech. Rechts voorin neemt Hirving Lozano volgens Elfrink de positie van Bakayoko in.

Verder laat Bosz zijn basiself zaterdag ongewijzigd. Dat betekent dus dat doelman Walter Benítez en centrale verdediger Olivier Boscagli 'gewoon' aan de aftrap zullen verschijnen. Het duo behoort tot de absolute sterkhouders in het kampioenselftal van afgelopen seizoen, maar heeft inmiddels de zinnen gezet op een vertrek uit Eindhoven. Benítez mag zich verheugen in de belangstelling van Atlético Madrid, terwijl voor Boscagli het Engelse Brighton & Hove Albion in de markt is.

Verwachte opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Oppegard; Veerman, Til, Tillman; Lozano, De Jong, Lang

Verwachte opstelling PSV morgen in Almere:



Benitez - Ledezma Flamingo Boscagli Oppegard - Veerman Til Tillman - Lozano, De Jong, Lang — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 23, 2024

