Verweij verbaasd door nepnieuws over Kaplan: 'Dat heb ik bij Alex Kroes gecheckt'

hoeft niet per se weg bij Ajax, weet Mike Verweij. Meerdere bronnen suggereerden onlangs dat de Turkse verdediger volgens de Ajax-directie geen topsportmentaliteit zou hebben en dat daardoor het vertrouwen in de verdediger was weggeëbd. Kaplan is op dit moment echter 'gewoon' geblesseerd.

Tijdens de podcast Kick-Off valt het Valentijn Driessen op dat Ahmetcan Kaplan dit seizoen geen minuten heeft gemaakt in de hoofdmacht van Ajax. Ook hij heeft het recente nieuws vernomen, waaruit bleek dat Ajax graag een gesprek met Kaplan aangaat over zijn (teleurstellende) fitheid na het EK. "Die Kaplan, daar moet volgens mij mee gesproken worden, die zit er nu niet bij."

Podcastgenoot Verweij weet echter dat van dat verhaal weinig klopt. "Dat heb ik gecheckt bij Alex Kroes. Dat is niet het geval, hij is gewoon geblesseerd op dit moment. Hij is net als die andere spelers teruggekomen van het EK, heeft een wat andere voorbereiding gehad dan de rest en is dus nu geblesseerd geraakt."

Volgens de journalist willen de Amsterdammers Kaplan juist behouden. "Ajax ziet in Kaplan een hele goede speler. Daar willen ze in principe ook mee door. Alleen is Ajax wel op een punt gekomen dat ze moeten verkopen. Of dat nou Kaplan is of iemand anders, als er een goed bod komt, gaat Ajax verkopen. Elke speler is te koop. Maar het is absoluut niet zo dat Kaplan weg moet."

