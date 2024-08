Ajax legt talent vol bravoure vast: 'Ik lijk op Litmanen en wil een betere techniek dan hij had'

Daags na de overwinning op Jagiellonia (1-4) heeft Ajax een zestienjarige jeugdspeler vastgelegd. Het gaat om Hasan Ayyildiz, een aanvallende middenvelder die de afgelopen jaren voor de jeugdelftallen in Amsterdam uitkwam. Voor Ayyildiz is het zijn eerste contract, dat zal lopen tot medio 2027.

De geboren Hagenaar speelde eerder in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en maakte in 2022 de overstap naar Amsterdam. Dit seizoen speelt Ayyildiz in de Onder 17-ploeg van Ajax. Directeur voetbal Marijn Beuker is erg blij met het akkoord, zo laat hij weten via de officiële clubsite: "Hasan heeft zich sinds zijn komst naar Amsterdam mooi ontwikkeld, zowel op als buiten het veld. Zijn technische vaardigheid en creativiteit maken hem op meerdere posities inzetbaar, dat zien we graag in een Ajax-speler. Dit eerste contract is een mooie beloning, het is nu aan hem om de stijgende lijn voort te zetten."

Ayyildiz, die Turkse roots heeft, is heel blij met het vertrouwen dat Ajax in hem heeft. "Dat ik dit met mijn familie kan meemaken en dichter bij mijn droom ben, dat is echt een onvergetelijk moment." Hij vertelt aan de fans wat voor soort speler hij is. "Ik ben een aanvallende middenvelder, kan goede passes geven. Dat kan ik nu doen op een hoger tempo. Ik kan ook op verschillende posities op het middenveld spelen. Het liefst speel ik op nummer tien, je wilt natuurlijk altijd scoren. Maar als het moet speel ik ook op zes en acht, helemaal geen probleem."

Ayyildiz vergelijkt zichzelf bovendien met een grootheid van Ajax. "Vroeger keek ik vaak naar highlights van Jari Litmanen, een Ajax-legende. Ik vind mezelf heel erg op hem lijken: goede linkerpoot, technisch vaardig. Zijn speelstijl lijkt op die van mij: een tien, een acht. Ik wil het beter doen dan hem, qua techniek. Ik keek ook vaak naar Ziyech, ook een linkspoot, heeft ook hier gespeeld." Vervolgens lachend: "Wie weet speel ik later nog eens met hem."

