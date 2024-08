Degradanten Vitesse en Excelsior zijn vrijdagavond teleurstellend begonnen aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Alle twee de ploegen stonden vrijdagavond voor, maar gaven het volledig uit handen. Vooral de nederlaag van Vitesse was pijnlijk. Een 2-1 voorsprong werd in een volgepakt Gelredome in de eindfase van de wedstrijd compleet uit handen gegeven door de ploeg van John van den Brom (2-3).

Vitesse - Telstar (2-3)

Vitesse leefde lang in onzekerheid of het überhaupt kon beginnen aan dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, maar kreeg een week geleden het verlossende woord. De Arnhemmers begonnen vrijdagavond echter wel teleurstellend aan de wedstrijd tegen Telstar, want de bezoekers kwamen al vroegtijdig op voorsprong in het Gelredome.

De jonge ploeg van John van den Brom, aangestuurd door aanvoerder Alexander Büttner als leider, kwam in het tweede bedrijf knap terug. Marcus Steffen zette de Arnhemmers op gelijke hoogte, waarna Vitesse zelfs op voorsprong kwam. Lang mocht de pret echter niet duren, want Bakker sloeg opnieuw toe namens Telstar. Uit een vrije trap zette de verdediger de 2-2 op het scorebord, waarna het helemaal misging voor Vitesse. Zakaria Eddahchouri kon vrij uithalen in het strafschopgebied en zette Telstar in de 86e minuut van de wedstrijd op een 2-3 voorsprong.

TOP Oss - Excelsior (3-1)

De terugkeer van Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie begon spectaculair. Richie Omorowa zette na zeven minuten spelen op fraaie wijze de 0-1 op het scorebord in Oss. De Rotterdammers speelden de nodige kansen bij elkaar in de eerste helft, maar scoorden niet meer. TOP Oss had meer de bal, maar kwam niet verder dan een aantal pogingen.

Het tweede bedrijf veranderde alles. Giovanni Korte, pas net in het veld, zette in de 46e minuut na een enorme blunder van Excelsior-doelman Pascal Kuiper de 1-1 op het scorebord. Even later was het opnieuw raak voor de Brabanders, nadat Django Warmerdam op pijnlijke wijze de fout inging. Die tegenslag kwam Excelsior niet meer te boven, het werd met een 3-1 eindstand zelfs nog erger. Een teleurstellend begin voor de Kralingers.

Andere uitslagen

FC Emmen - FC Dordrecht: 1-2

FC Eindhoven - FC Den Bosch: 2-0

MVV Maastricht - SC Cambuur: 0-1