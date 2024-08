Wanneer is de Europa League-loting, hoe ziet deze eruit en waar is die te zien?

Net als de Champions League zal ook de Europa League er vanaf het seizoen 2024-2025 anders uitzien dan de afgelopen jaren. In een ander format doen er met 36 ploegen meer teams mee dan voorheen (32). Met die nieuwe opzet wijzigt ook de manier van loten voor het hoofdtoernooi. In dit artikel lees je wanneer de loting is en hoe deze eruit ziet.

Wanneer is de Europa League-loting?

De loting voor de competitiefase van de Europa League 2024-2025 vindt plaats op vrijdag 30 augustus. Dit is een dag na de laatste wedstrijden in de play-offs om de laatste tickets van het hoofdtoernooi. De loting is om 13.00 uur in het Grimaldi Forum in Monaco.

Waar is de Europa League-loting te zien?

Artikel gaat verder onder video

De loting is online te zien op de website van de UEFA, maar is ook te bekijken op Ziggo Sport. De kabelexploitant heeft met ingang van dit seizoen de uitzendrechten van alle drie de Europese toernooien, dus de Champions League, de Europa League én de Conference League, weten te verwerven. Wie een abonnement op Ziggo heeft, kan 'gewoon' afstemmen op kanaal 14 om de Europa League-loting te bekijken.

Hoe zit het met mensen die geen Ziggo-abonnement hebben?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Welke ploegen doen er mee aan de Europa League?

Momenteel zijn er 17 ploegen verzekerd van deelname aan de competitiefase van de Europa League. Dat zijn twee Italiaanse ploegen, twee Duitse, twee Spaanse, twee Engelse, twee Franse, twee Nederlandse, een Portugese, een Belgische, een Schotse, een Turkse en een Griekse. Namens Nederland gaan sowieso FC Twente en AZ de koker in. Het is zeer aannemelijk dat Ajax zich nog bij deze twee Nederlandse ploegen voegt. De Amsterdammers wisten in de heenwedstrijd van de play-offs met 1-4 te winnen van het Poolse Jagiellonia Bialystok.

Uiteindelijk gaan er 36 ploegen de koker in voor de loting, waarvan er nog twaalf uit de play-offs moeten. De returns hiervan worden gespeeld op donderdag 29 augustus. Ook voegen zeven verliezers van de play-offs voor de Champions League zich bij de loting. Deze play-offs worden gespeeld op dinsdag 27 augustus en woensdag 28 augustus.

Deze ploegen zijn al zeker van de Europa League

AS Roma

Lazio

Eintracht Frankfurt

TSG Hoffenheim

Real Sociedad

Athlétic Bilbao

Manchester United

Tottenham Hotspur

Olympique Lyon

OGC Nice

AZ

FC Twente

FC Porto

Royale Union Saint-Gilloise

Rangers FC

Fenerbahçe

Olympiacos

Hoe gaat de Europa League-loting in zijn werk?

In de nieuwe opzet van de Europa League is de traditionele groepsfase met vier ploegen verdeeld over acht groepen vervangen door een competitiefase met 36 ploegen. Tijdens de loting wordt iedere ploeg gekoppeld aan acht verschillende tegenstanders en speel je vier thuiswedstrijden en vier uitwedstrijden. Iedere club komt in actie tegen twee ploegen uit elk van de vier potten. Daarbij speelt de club zowel een thuis- als uitwedstrijd tegen een tegenstander uit dezelfde pot.

Bij de loting wordt er rekening gehouden met het feit dat ploegen uit hetzelfde land niet tegen elkaar kunnen spelen, tenzij het echt niet anders kan. Door de uitbreiding is een loting in de oude stijl, waarbij de balletjes handmatig uit de bakken werden gehaald, niet meer haalbaar. Volgens berekeningen van de UEFA zou een handmatige loting zo’n drie tot vier uur in beslag nemen en zouden er maar liefst negenhonderd balletjes met clubnamen benodigd zijn. Daarom laat de UEFA het denkwerk nu over aan een computer.

De top acht van de competitiefase kwalificeert zich rechtstreeks voor de achtste finales, terwijl de nummers negen tot en met 24 het in een tussenronde over twee wedstrijden tegen elkaar opnemen voor een plek bij de laatste zestien. De overige teams zijn uitgeschakeld, aangezien de Conference League in tegenstelling tot voorgaande jaren niet langer een vangnet is.

Wanneer begint de competitiefase van de Europa League?

De competitiefase van de Europa League gaat op 25 en 26 september van start. Daarna volgen er nog zeven speelrondes, waarvan de laatste op donderdag 30 januari is. Dan komen ook alle ploegen tegelijkertijd in actie.

Speeldag 1 25/26 september 2024 Speeldag 2 3 oktober 2024 Speeldag 3 24 oktober 2024 Speeldag 4 7 november 2024 Speeldag 5 28 november 2024 Speeldag 6 12 december 2024 Speeldag 7 23 januari 2025 Speeldag 8 30 januari 2025

Hoe gaat de Europa League verder?

De tussenronde, die plaatsvindt op 13 en 20 februari, bepaalt wie de laatste zestien compleet gaan maken. Vanaf begin maart gaat de knock-outfase dan echt van start. De finale van de Europa League is op woensdag 11 mei 2025 en wordt gespeeld in het San Mamés in Bilbao.