Weghorst gespot in Amsterdam ArenA, rugnummer lijkt bekend

Het zal niet lang meer duren voordat de transfer van naar Ajax officieel beklonken is. De spits zal dan overkomen van het Engelse Burnley, dat dit seizoen in het Championship in actie komt. Woensdag werd de Nederlands international al in de Amsterdam ArenA gespot.

Nadat eerder op woensdag al duidelijk werd dat Ajax een overeenkomst had gevonden met Burnley om Weghorst over te nemen, meldde de boomlange spits zich in Amstedam. Op foto's is hij in de ArenA met zijn kinderen te zien. Enkele fotografen en mogelijke werknemers van Ajax staan rondom Weghorst heen. Mogelijk worden er al foto's gemaakt om het officiële transfernieuws later mee in de lucht de brengen.

Zijn dochtertjes dragen beiden een Ajax-tenue, waarop duidelijk het rugnummer 25 te zien is. Ook achter Weghorst staat iemand met een Ajax-shirt in zijn hand, waar ook nummer 25 op prijkt. Het lijkt daarmee niet meer de vraag of Weghorst naar Ajax komt, maar wanneer.

Weghorst begon zijn carrière in Nederland en speelde onder andere voor AZ Alkmaar. In 2018 maakte de spits de overstap naar VfL Wolfsburg, waar hij uitgroeide tot zeer gewaardeerde speler. Later speelde hij nog voor onder andere Manchester United en TSG Hoffenheim.

