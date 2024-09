Aanklager maakt stevige schorsing voor Michiel Kramer bekend na 'dubbele' elleboogstoot

De aanklager betaald voetbal heeft een schikkingsvoorstel van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, voor van RKC Waalwijk gedaan. De spits beleefde afgelopen zijn rentree bij de club uit Noord-Brabant tegen AZ Alkmaar, maar wist zich daarbij flink te misdragen. Na twee elleboogstoten in de tweede helft mocht Kramer inrukken.

Daarmee moet de 35-jarige spits de aankomende wedstrijden tegen Willem II (uit), Sparta Rotterdam (thuis) en Ajax (thuis) aan zich voorbij laten gaan. Het is nog niet bekend of RKC in beroep gaat tegen de schorsing.

Kramer werd eind augustus uit de selectie van RKC gezet: volgens De Telegraaf zou de spits zijn weggelopen van het trainingsveld. Hij miste het duel tegen Go Ahead Eagles, (2-0) verlies, en werd na 'verschillende gesprekken' onlangs weer in genade aangenomen. Kramer zat thuis tegen AZ Alkmaar (0-3) weer bij de selectie, maar begon vanaf de bank.

Hij werd na rust ingebracht door trainer Henk Fraser, toen RKC al tegen een 0-2 achterstand aankeek. Daarbij liet hij zich gelijk gelden. De eerste minuut van de tweede helft was nog niet verstreken of hij had zijn elleboog al op het gezicht van de Japanner Seiya Maikuma geplant. De overtreding had Kramer direct rood op kunnen leveren, maar daar wilde de VAR niet aan. Na 71 minuten kreeg de spits alsnog zijn verdiende loon, toen Peer Koopmeiners het slachtoffer werd van wéér een elleboogstoot. Scheidsrechter Rob Dieperink gaf in eerste instantie een tweede gele kaart, maar koos na het bekijken van de beelden alsnog voor een directe rode kaart. Bekijk de beelden hieronder.

Reactie van Kramer op rode kaart

Kramer liet zich tegenover ESPN uit over zijn schandalige acties: "De enige die hier verantwoordelijk voor is, dat ben ik zelf. Die eerste (op Seiya Maikuma, red.) neem ik op de koop toe, omdat je in de tweede helft iets anders wil proberen nadat je in de eerste helft weggespeeld wordt. Ja, een signaal afgeven, zoals je dat zo mooi noemt", beaamt de spits een suggestie van verslaggever Milan van Dongen. "En die tweede (op Peer Koopmeiners, red.) is gewoon dom. Ik probeer natuurlijk te zoeken, niet om bewust een elleboog te geven maar om te zien waar hij is. Maar dan kom ik tegen zijn hoofd aan, dat is ook niet slim. Een terechte rode kaart, mijn excuses richting iedereen bij de club. De staf, de spelers, de fans. Ik ben verantwoordelijk hiervoor, dit is mijn eigen schuld."