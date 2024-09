Actie van Ajax-trainer Francesco Farioli leidt tot boos belletje richting Mike Verweij

Mike Verweij heeft onlangs een telefoontje gekregen van een verontwaardigde voetbalsupporter, zo geeft de journalist van De Telegraaf aan in de podcast Kick Off. Verweij werd geconfronteerd met de vakantie van Ajax-trainer Francesco Farioli tijdens de interlandperiode, waar - in tegenstelling tot vorig seizoen bij Maurice Steijn - geen enkele berichtgeving over was in de media.

In de podcast Kick Off van de ochtendkrant brengt Verweij het telefoongesprek met de desbetreffende voetbalsupporter ter sprake: "Ik kreeg afgelopen week een belletje van iemand die zei: ik heb jullie niet gehoord over de zes dagen dat Farioli in Italië was. Toen Maurice Steijn twee dagen naar Ibiza ging was het land te klein. Maar dat heeft inderdaad allemaal met resultaten en op zo'n moment de gunfactor te maken", legt Verweij uit, waarna presentator Pim Sedee nog een keer aan de Ajax-volger van De Telegraaf vraagt of de coach van Ajax daadwerkelijk zes dagen naar Italië was.

"Ja, in een interlandperiode kan dat, omdat er dan heel veel jongens weg zijn", vindt de Ajax-volger. "Farioli zal ook even hebben moeten bijtanken." In tegenstelling tot Farioli kreeg voormalig Ajax-trainer Steijn vorig seizoen bakken met kritiek, nadat hij tijdens de interlandperiode besloot om er even tussenuit te gaan op Ibiza. De oud-trainer van Ajax, die destijds ook al bekritiseerd werd wegens de teleurstellende resultaten, begreep daar toen al weinig van: "Bij bijna alle clubs is het gebruikelijk om in de interlandperiode een paar dagen vrij te zijn", zei Steijn destijds.

