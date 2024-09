Aboutaleb bespreekt grootste teleurstelling: ‘Feyenoord moet bij zichzelf te rade gaan’

Ahmed Aboutaleb is bezig aan zijn laatste week als burgemeester van Rotterdam. Na vijftien jaar geeft hij op 1 oktober het stokje door aan Carola Schouten. In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt de burgemeester terug op zijn ambt, waarbij hij het geannuleerde nieuwe stadion van Feyenoord als grootste teleurstelling noemt.

Wanneer Aboutaleb in gesprek met het AD de vraag krijgt wat zijn grootste teleurstelling was in zijn tijd als burgemeester van Rotterdam, denkt hij gelijk aan Feyenoord. “Dat het nieuwe stadion niet is gerealiseerd, is een teleurstelling die ik meedraag”, betreurt de aftredend burgervader, die aangeeft dat ze met de laatste besproken optie heel dichtbij kwamen. Uiteindelijk ging het door politieke omstandigheden niet door. “Deels omdat Feyenoord volgens mij echt toe is aan een nieuw stadion. Ik heb er zo veel energie in gestoken, werkelijk. Honderden uren overleg, met bestuurders, de banken… Het mocht niet baten.”

Hoewel de plannen voor het nieuwe stadion in Rotterdam-Zuid in april 2022 definitief werden geschrapt, denkt Aboutaleb niet dat de schuld daarvoor bij één partij ligt. “Het was gewoon een politiek moeras”, legt hij uit. “In de raad waren partijen die er profiel aan overhielden om tegen te zijn. Op een gegeven moment ontspoort het dan.”

Tegenstand vanuit Feyenoord-fans

Hoewel de directie van Feyenoord graag een nieuw stadion wilde bouwen, was een groot deel van Het Legioen het daar totaal niet mee eens. Dat had Aboutaleb naar eigen zeggen echt door. “De tijd was er niet rijp voor”, zag de burgemeester. “Maar geloof mij: over vijftien jaar ligt dat dossier weer op tafel.” De ruimte die er nu was, zal er tegen die tijd niet meer zijn, zo voorspelt Aboutaleb. “De Feyenoord-familie moet maar bij zichzelf te rade gaan wat het wil”, besluit hij.

