Ajax beleeft geweldige avond tegen Besiktas en pakt koppositie in Europa League

Ajax is enorm goed begonnen aan de competitiefase in de Europa League. De eerste tegenstander van de club uit de hoofdstad was het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst. In de eigen Johan Cruijff ArenA werden de Turken met 4-0 verslagen. De ruime overwinning brengt Ajax naar een eerste plaats in de Europa League-stand.

Na vijftien seconden was er meteen al de eerste kans voor de gasten uit Turkije. De bal schoot door de defensie van Ajax heen, maar gelukkig voor Pasveer zag hij de inzet over de achterlijn gaan. Vanaf de vierde minuut meldde Ajax zich bij het doel van Besiktas-sluitpost Mert Günok. Mika Godts kreeg een flinke kans, maar hij kon zijn voet niet tegen de bal zetten, en dus niet echt tot een doelpoging komen. Het was wel het begin van een langdurige periode waarin Ajax meer kansen kreeg dan Besiktas.

Kian Fitz-Jim was de beste man aan de kant van Ajax in de eerste helft. De middenvelder gaf mooie balletjes op buitenspelers Godts en Bertrand Traoré. Het was dan ook geen toeval dat Fitz-Jim de 1-0 tegen de touwen schoot in de Europa League-wedstrijd. In de 32ste minuut kwam de bal voor de voeten van de 21-jarige Amsterdammer, die de bal relatief eenvoudig binnen kon schieten. Traoré kreeg vervolgens nog een grote kans, maar hij raakte de bal niet helemaal lekker waardoor Günok makkelijk kon pareren.

Vlak voor rust gaf Traoré nog een bal voor, maar Brian Brobbey en Godts konden beiden de bal niet binnenglijden. Ajax ging met een 1-0 voorsprong de rust in. Ondanks dat Besiktas uit de startblokken schoot in de tweede helft, kwam Ajax al vrij snel op een 2-0 voorsprong. Godts kwam vrij te staan voor de keeper. De Belg verzaakte niet en schoot de bal koelbloedig achter de keeper. Na de verdubbeling van de marge kreeg Traoré twee kansen, maar de keeper en het aluminium stonden een 3-0 in de weg.

De 3-0 viel wel in de 56ste minuut. Kenneth Taylor, die nog niet bepaald een hoofdrol speelde in de wedstrijd, besloot van zeventien meter afstand te schieten, en met succes! De bal verdween achter keeper Günok in de rechteronderhoek, en zo stond het alweer drie tegen nul. Henderson en Traoré hadden nog een behoorlijke woordenwisseling in de 64ste minuut, maar de avond verliep voor de rest perfect voor de Amsterdammers. Wout Weghorst maakte nog zijn invalbeurt tegen de club waar hij een tijdje heeft gevoetbald. Even later werd het ook nog 4-0 door een doelpunt van wederom Godts. Een zeer succesvolle avond voor Ajax in de Europa League, dat de competitiefase héél goed begint.

Ajax speelt in de Europa League-campagne nog tegen zeven andere teams. Er staan nog wedstrijden tegen Slavia Praag, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Real Sociedad, SS Lazio, Rigas FS en Galatasaray op het programma.