Ajax - Fortuna Sittard op tv: hoe laat en waar te bekijken?

Ajax speelt woensdagavond de eerste officiële wedstrijd in twintig dagen. Na een interlandperiode, en afgelaste wedstrijden tegen Feyenoord en FC Utrecht, mogen de Amsterdammers aantreden tegen Fortuna Sittard. Het inhaalduel is te zien op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint Ajax – Fortuna Sittard?

Het duel tussen Ajax en Fortuna Sittard begint woensdagavond om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Martin van den Kerkhof is de scheidsrechter van dienst. Hij wordt bijgestaan door assistenten Stefan de Groot en Franca Overtoom. Robin Hensgens is de vierde official en Sander van der Eijk is de VAR.

Op welke zender is Ajax – Fortuna Sittard te zien?

Het duel tussen Ajax en Fortuna Sittard is te zien op het gratis hoofdkanaal van ESPN. De voorbeschouwing begint om 19.15 uur; de aftrap is om 20.00 uur.

Waarom werd Ajax – Fortuna Sittard uitgesteld?

Ajax en Fortuna zouden elkaar eigenlijk op zondag 25 augustus al treffen, maar de wedstrijd werd verplaatst om Ajax meer rust te bieden rondom de play-offwedstrijden voor de Europa League tegen Jagiellonia Bialystok.

