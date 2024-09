Ajax trekt pijnlijke conclusie over transferzomer, maar ziet ook ‘voldoende lichtpunten’

Ajax is er aan het begin van het seizoen 2023/24 niet voldoende in geslaagd om het vertrek van meerdere sterkhouders goed op te vangen. Dat concludeert de clubleiding in het jaarverslag over het afgelopen boekjaar. Volgens de directie was er in de selectie geen sprake van een ‘evenwichtige balans tussen talentvolle jeugd en ervaren topspelers’. Hoewel het een seizoen was om heel snel te vergeten, noemt het bestuur wel degelijk een aantal lichtpunten.

Ajax zwaaide na het seizoen 2023/24 een groot aantal belangrijke krachten uit. Zo vertrok Jurriën Timber naar Arsenal, maakte Edson Álvarez de overstap naar West Ham United en verkaste uiteindelijk ook Mohammed Kudus naar de club uit Oost-Londen. Het vertrek van Dusan Tadic was echter het meest voelbaar in Amsterdam. De Serviër arriveerde in de zomer van 2018 in de hoofdstad en was niet alleen met zijn doelpunten en assists, maar ook als aanvoerder erg belangrijk voor zijn ploeg. Tadic geloofde echter niet in de plannen van Sven Mislintat, na anderhalf jaar zoeken de opvolger van Marc Overmars, en koos eieren voor zijn geld.

Mislintat stond voor de lastige taak het vertrek van de hierboven genoemde sterkhouders op te vangen en een kampioenswaardige selectie op de been te brengen. Daar is de Duitse technisch directeur verre van in geslaagd. Ajax gaf onder leiding van Mislintat weliswaar meer dan honderd miljoen euro uit aan de komst van nieuwe spelers, maar weinig tot geen van hen bleken een aanwinst voor de Amsterdammers. Maurice Steijn, door Mislintat aangesteld als hoofdtrainer, uitte na een paar wedstrijden al kritiek op het aankoopbeleid en na een paar maanden, toen Steijn al was vertrokken, kon al helemaal worden vastgesteld dat de selectie totaal niet in balans was. Tot die conclusie komt de clubleiding nu ook.

“Een evenwichtige balans tussen talentvolle jeugd en ervaren topspelers is altijd de kracht geweest van Ajax. Terugkijkend moeten we vaststellen dat het vertrek van bepalende spelers aan het begin van het seizoen 2023/2024 onvoldoende kan worden opgevangen”, zo leest het in het jaarverslag op de clubsite. “Ook een sterk seizoen van enkele door Ajax-opgeleide spelers, waaronder Jorrel Hato, brengt daar geen verandering in.” Ajax hoopte met de komst van Jordan Henderson in januari van dit jaar het evenwicht in de selectie een beetje te kunnen herstellen, maar ook met de routinier in de gelederen bleef de gehoopte sportieve ommekeer uit. “Onder Van ’t Schip vindt Ajax snel de weg omhoog, maar meestrijden om de topposities zit er, ook na de komst van Henderson, niet meer in. Met uiteindelijk een vijfde plek in de Eredivisie zijn we wel verzekerd van een ticket voor de voorronde van de UEFA Europa League”, zo blikt het bestuur terug.

Ajax-leiding ziet ‘voldoende lichtpunten’

En daar blijft het ook wel bij wat sportieve ‘successen’ van het eerste elftal betreft. Na een rampzalig verlopen seizoen ziet de clubleiding elders tóch nog voldoende lichtpunten’. “Die wijzen ons de weg omhoog. Zo is er de blijvende onvoorwaardelijke steun van veel supporters, sponsoren en partners. Dat vertaalt zich in een altijd uitverkochte ArenA en het verlengen van langjarige sponsorcontracten met onder meer Ziggo en Adidas.” En waar de mannen geen hoge ogen konden gooien in Europees verband, daar deden de vrouwen dat wél. “Memorabel is ook de steun van vele duizenden supporters voor Ajax Vrouwen tijdens hun UEFA Women’s Champions League-wedstrijden. In moeilijke tijden leer je je vrienden het beste kennen, het zijn er gelukkig velen. Dat geeft vertrouwen in de toekomst en maakt je trots Ajacied te zijn”, zo klinkt het.

