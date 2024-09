Alex Kroes gecomplimenteerd: 'Fantastisch, dit is een hele goede window geweest'

Kenneth Perez vindt dat Alex Kroes door de verkoop van terug kan kijken op een goede transferperiode met Ajax, zo geeft de analist dinsdagavond aan in het programma Voetbalpraat op ESPN. De oud-voetballer van de Amsterdammers noemt het 'fantastisch' voor Ajax dat het Bergwijn nog van de hand heeft kunnen doen.

"Ik denk dat die transfer (Bergwijn) ervoor heeft gezorgd dat Ajax een prima tot goede transferperiode heeft gehad. Op dezelfde dag zei hij in een interview dat het een slechte window was", doelt Perez op een zelfkritisch interview van Kroes bij ESPN: "Maar nu is dit een hele goede window geweest. Dit is de beste verkoop die ze konden doen. Het is fantastisch voor Ajax. Het biedt ruimte voor de wederopbouw", stelt Perez.

De analist van de betaalzender verwacht dat Kroes door de verkoop van Bergwijn ook positiever zal zijn: "Hij zal er nu beter op terugkijken. Het geeft ruimte in het salarishuis en voor de wederopbouw van een gezondere structuur van de selectie. Er zitten nog een paar grootverdieners en dat correspondeert niet met het niveau waarop je op dit moment voetbalt", legt de analist uit.

Hoe Kroes ook over de woorden van Perez denkt, er zal voor de technisch manager van Ajax veel afhangen van wat er met Kamaldeen Sulemana gaat gebeuren. Ajax bereikte een akkoord met de Ghanese aanvaller van Southampton, maar het is vooralsnog nog steeds onduidelijk of de documenten tijdig zijn ingeleverd bij de FIFA. Ajax heeft nog niets gehoord, waardoor de club om uitsluitsel heeft gevraagd.