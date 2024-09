Wilfred Genee moet hard lachen om foto van Alex Kroes

Alex Kroes gaf dinsdag in gesprek met het clubkanaal van Ajax toelichting op de transferzomer in Amsterdam. De algemeen directeur droeg opvallenderwijs twee horloges – een om beide polsen – en dat leidde tot hilariteit in het praatprogramma Vandaag Inside.

Kroes vertelde niet zeker te weten of Kamaldeen Sulemana naar Ajax komt, omdat nog moet blijken of de FIFA bepaalt dat de transfer op tijd is afgerond voor de deadline. “Zou hij zich vergist hebben in de tijd? Hij zat op een gegeven moment met twee horloges om. Zou hij op het verkeerde horloge hebben gekeken?”, grapt Wilfred Genee bij Vandaag Inside. “Het zou zomaar kunnen dat ze daarom te laat waren.”

Journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf is niet onder de indruk van de transferzomer van Ajax, vertelt hij in het praatprogramma. Hij geeft Kroes ‘natuurlijk een dikke onvoldoende’. “Een 4. Je moet ook creativiteit tonen, maar wat is er nou gekocht waar creativiteit uit blijkt?” Ajax haalde Daniele Rugani, Bertrand Traoré, Wout Weghorst en wellicht dus Sulemana naar Amsterdam.

Ook Johan Derksen is niet geïmponeerd door de algemeen directeur van Ajax. “Kroes was ongeloofwaardig vanaf het moment dat hij, na zijn tijd als algemeen directeur, de troostprijs kreeg dat hij nog technisch directeur mocht worden. Hij had toen moeten zeggen: nee, ik wil algemeen directeur zijn, anders zoek je het maar lekker uit.”

VIDEO: Valentijn Driessen beoordeelt transferwindow van Alex Kroes: 'Dikke onvoldoende natuurlijk!'

