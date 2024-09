Anco Jansen schokt Voetbalpraat en noemt 4 scheidsrechters die hij verdenkt

Een felle discussie in de uitzending van Voetbalpraat over het Nederlandse scheidsrechterskorps. Voormalig voetballer Anco Jansen spreekt de verdenking uit dat scheidsrechters met voorbedachten rade gele kaarten uitdelen. “Ze vinden het prachtig”, zegt Jansen. Collega-analist Leo Driessen vindt juist dat abiters buitensporig veel kritiek krijgen.

“Ik las in De Telegraaf een paginagroot artikel: 'Arbitrage Nederland faalt'", zegt Driessen dinsdagavond. In werkelijkheid luidde de kop 'KNVB kan toparbiters geen dag missen', met de bovenkop 'Dramatisch weekend voor meeste arbiters Eredivisie.' Het artikel ging onder meer over het gemis van Serdar Gozübüyük en Danny Makkelie, die een wedstrijd floten in het Midden-Oosten, en het gemis van Bas Nijhuis, die slechts als VAR fungeerde bij Fortuna Sittard – PSV.

'Wangedrag Vaessen geaccepteerd'

“We zitten in een maatschappij waarin we niks meer accepteren. We accepteren niet meer dat het penaltymoment met Davy Klaassen over het hoofd wordt gezien. Dat is meteen een grote schande. Peter Maes (de trainer van Willem II, red.) gaat los langs de lijn en klaagt na afloop dat hij niks meer mag zeggen”, zegt Driessen over de rode kaart die Maes zaterdag kreeg tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht.

“Voetbal is emotie, ja, maar zijn trainers die vanaf het eerste fluitsignaal naast de vierde man gaan staan om te zeggen hoe het allemaal zit. Het is doorgeslagen. We accepteren vals spel van voetballers, zoals Etienne Vaessen die op de grond gaat liggen, maar als een scheidsrechter een fout maakt, is het een schande. Dat is de doorgedraaide scheefheid die in het voetbal zit.”

Kees Luijckx spreekt ook zijn irritatie uit over het gedrag van Maes en Vaessen, maar Jansen is het daar niet mee eens. “Maes heeft zich niet misdragen. Ik vond het zwaar overdreven.” Maes kreeg waarschuwingen, een gele kaart en daarna – wegens aanhoudend protesteren – rood. “Je mag tegenwoordig helemaal niets meer”, aldus Jansen. “Ze (de scheidsrechters, red.) vinden het ook prachtig. Het is pedant.”

Jansen hekelt vier scheidsrechters

Driessen vindt dat Jansen scheidsrechters neerzet als een noodzakelijk kwaad. “Nee, maar je oogst wat je zaait”, antwoordt Jansen. “De jonge gasten – Sander van der Eijk, Marc Nagtegaal, Ingmar Oostrom, Jannick van der Laan – hebben een houding die me totaal niet aanstaat. Ik vind het arrogant, pedant… We mogen op scheidsrechters dus geen kritiek hebben? Ze hebben ook nog een vangnet, met de VAR, en daar mogen we ook niks van zeggen?”

Driessen blijft herhalen dat scheidsrechters in zijn ogen buitensporige kritiek krijgen, terwijl misdragingen van spelers worden goedgekeurd. De commentator gelooft niet dat scheidsrechters ‘voor de lol’ een gele kaart trekken. Jansen antwoordt: “Nou, ik heb deze heren (het genoemde viertal, red.) de neiging…” Driessen is geschokt: “Dat vind ik nogal wat. Je gaat er dus vanuit dat scheidsrechters het veld op komen met het idee: vandaag ga ik eens…” Jansen: “Nou, er zijn scheidsrechters bij waarvan ik die verdenkingen heb.”

