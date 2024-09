Willem II-trainer Maes geïrriteerd na akkefietje met scheidsrechter Kooij: ‘Dat is zijn mening’

Willem II-trainer Peter Maes is het er niet mee eens dat scheidsrechter Joey Kooij hem tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en Willem II de rode kaart gaf. De Belgische oefenmeester reageerde fel nadat de arbiter niet floot voor een vermeende overtreding en kreeg vervolgens vlak voor rust tweemaal geel en dus rood.

ESPN-verslaggever Sjors Blaauw vraagt na afloop wat Maes allemaal geroepen heeft tegen de scheidsrechter. “Ik heb eigenlijk niets geroepen”, reageert de Belg stellig. “Ik heb gewoon aan hem gevraagd waarom hij niet floot voor een overtreding, want het was twee tegen een. In de emotie zeg je dat misschien wel iets harder dan normaal, maar dat doet iedere trainer. Dan krijg ik onmiddellijk de gele kaart onder mijn neus. Dan vraag ik: ow, mogen we hier dan helemaal niks zeggen? En dan krijg ik de rode kaart. Meer is er niet gebeurd.”

Maes geeft vervolgens aan bekend te zijn met de nieuwe regelgeving, maar niet met scheidsrechter Kooij. “De regelgeving heb ik in het begin van het seizoen gehad. De scheidsrechter is me niet bekend, maar ik heb tot nu toe nog geen last gehad van Nederlandse scheidsrechters. Altijd een goede relatie gehad”, aldus Maes.

Kooij had moeten communiceren volgens Maes

De trainer van Willem II snapt alleen niet zo goed waarom de emotie ten opzichte van scheidsrechters niet geuit mag worden. “Ik begrijp alleen niet goed waarom wij totaal geen inbreng mogen hebben richting scheidsrechters. Goed, dat is de regel. Maar op het moment als hij mij een gele kaart geeft en zegt: hou je eens rustig. Dan is het ook over. Dat is communicatie.”

Rode kaart kan staartje krijgen voor Maes

Volgens Blaauw vond Kooij dat het doorgaan is met zeiken. “Dat is zijn mening. Mijn mening is dat ik alleen op die situatie iets te zeggen heb”, besluit Maes. De rode kaart kan naast de gebruikelijke schorsing nog een vervelender staartje krijgen voor de Willem II-trainer. ESPN-commentator Michiel Teeling constateerde dat de oefenmeester in de rust naar de kleedkamer van Willem II was gegaan. Iets wat niet mag als trainer als je de rode kaart hebt ontvangen.

