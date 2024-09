Ali Boussaboun vol onbegrip over beslissing scheidsrechter Joey Kooij: ‘We moeten de emotie niet uitbannen’

Ali Boussaboun vind het opmerkelijk dat scheidsrechter Joey Kooij zo kort achter elkaar tweemaal de gele kaart, en dus rood, trok voor Willem II-trainer Peter Maes in het duel tegen FC Utrecht. Volgens de ESPN-analist moet emotie niet uit het voetbal verdwijnen.

Maes werd vlak voor rust van het veld gestuurd door scheidsrechter Kooij. De Belgische oefenmeester was niet te spreken over een beslissing van de arbiter en liet zijn ongenoegen overduidelijk blijken. Nadat Maes zijn eerste gele kaart ontving bleef hij protesteren, waardoor Kooij zich genoodzaakt voelde om nogmaals geel te trekken en de oefenmeester dus weg te sturen.

Tijdens de rust blikt Boussaboun terug op het opmerkelijke moment. “In eerste instantie zie je dat hij het niet met de beslissing eens is”, vertelt de analist. “Hij vindt het een overtreding. Daar reageert hij best wel heftig op. Nou ja oké, emotie. Scheidsrechter Joey Kooij gaat vervolgens naar hem toe en geeft hem een gele kaart. Dat kan je doen. Maes vindt het niet leuk en dan zegt hij iets en krijgt hij nog een gele kaart. Ik weet niet wat hij zegt, maar ik vind wel dat we niet door moeten slaan. We hebben met voetbal te maken.”

Boussaboun geeft wel aan dat er respect moet zijn. “Heeft hij iets beledigends gezegd, dan zeg ik oké, maar als het puur zijn ongenoegen is. Om daarvoor een tweede gele kaart te geven, dat vind ik te veel van het goede. We moeten de emotie niet uitbannen uit het voetbal, want dat is ook voetbal”, vervolgt de analist.

Als het aan de analist ligt dan handelt Maes in het vervolg slimmer. Al plaatst hij ook een kanttekening. “Alleen als scheidsrechter moet je ook een dikke huid hebben. Je moet het ook een beetje aanvoelen. Is hij al de hele wedstrijd bezig, dan kun je op een gegeven moment een gele kaart geven. Gaat hij verder, dan kun je een tweede gele geven. Dat was helemaal niet het geval. Het was een sportieve wedstrijd en er was niet veel aan de hand. Ik vind het een beetje apart dat je dan gelijk het gevoel hebt dat je geel moet geven”, besluit Boussaboun.

Mogelijk staartje voor Maes

Officieel mag een trainer die rood heeft ontvangen zich gedurende wedstrijd niet meer met de ploeg bemoeien. Commentator Michiel Teeling constateerde iets opmerkelijks, namelijk dat Maes gewoon richting de kleedkamer van zijn ploeg ging. “Volgens mij ging de trainer van Willem II, die in de eerste helft twee keer geel kreeg en dus rood van Kooij, halverwege wel richting de kleedkamer van Willem II. Wat eigenlijk niet mag. Wellicht dat dat nog een staartje gaat krijgen”, aldus Teeling.

