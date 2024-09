Jans glashelder na aanstaande schorsing: 'Je moet gewoon op tijd zijn, dat vraag ik van iedereen'

Ron Jans heeft zijn doelman aangesproken op de straf die hem boven het hoofd hangt. De Griekse FC Utrecht-doelman houdt steevast de boel op door als laatste verschijnen. De KNVB is hier niet langer van gediend en dreigde met een schorsing voor Barkas, zo werd vandaag bekend.

Jans wordt voorafgaand aan de wedstrijd tegen Willem II gevraagd naar de situatie rondom Barkas. “Hij heeft zijn rituelen, waardoor elke keer de wedstrijd wat later begint dan gepland", reageert hij tegenover Sanne van Dongen van ESPN. "De vierde man ergert zich eraan, de arbitrage ergert zich eraan. De wedstrijd begint dan net iets te laat. Barkas is dertig jaar. Die moet gewoon op tijd zijn. Dus ik ga ervan uit dat het nu goedkomt."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ajax en FC Utrecht hadden plan gesmeed om wedstrijd door te laten gaan'

Of de ploeggenoten van Barkas zijn gedrag ook irritant vinden? “Nee, wij zijn er wel aan gewend", lacht Jans. "Op de training is hij ook altijd het laatst. Bij het ontbijt is hij altijd het laatst. Het is een Griek die altijd het laatst wil zijn”, stelt Jans.

LEES OOK: Johan Derksen weet welke trainer beter zou presteren bij Feyenoord en Ajax

Wel is de oefenmeester het gesprek aangegaan met Barkas. “Natuurlijk heb ik met hem erover gesproken. Ik heb gezegd: dit kan toch niet, dat iedereen op jou moet wachten. Hij moet gewoon op tijd zijn. Ik heb ook tegen hem gezegd: als jij gewoon te laat bent, dan ik accepteer ik dat jij geschorst wordt. Je moet gewoon op tijd zijn, dat vraag ik van iedereen”, aldus Jans, die er verder niet meer over wil praten. "Ik vind het wel een zaak in de kantlijn hoor.”

Volg de wedstrijd tussen FC Utrecht en Willem II in ons liveverslag!

Barkas hoeft gedrag van keeperstrainer Wapenaar niet aan te passen

In tegenstelling tot Jans was keeperstrainer Harold Wapenaar niet van mening dat Barkas zijn gedrag aan moet passen. “Dit is zijn comfortzone”, stelde hij. Wapenaar opperde wel gekscherend dat Jans kon besluiten om Barkas aanvoerder te maken, zodat hij als eerste het veld op moet. “Maar daar gaat hij niet aan beginnen.”

⚠️ Vasilios Barkas heeft een officiële waarschuwing ontvangen door zijn aanhoudende getreuzel voor elke aftrap. — ESPN NL (@ESPNnl) September 21, 2024

Het is terecht als FC Utrecht-doelman Barkas geschorst wordt voor zijn 'getreuzel'. Laden... 77.1% Ja, het is logisch dat de KNVB klaar is met dat gedrag. 22.9% Nee, zo erg is het niet wat Barkas doet. 398 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eredivisie staat aan de vooravond van een grote verandering

Chris Woerts heeft nieuws: er komt een grote wijziging aan in de Eredivisie.