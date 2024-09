KNVB dreigt om opmerkelijke reden met schorsing voor FC Utrecht-doelman Barkas

Vasilis Barkas hangt een schorsing boven het hoofd, zo weet RTV Utrecht. Volgens de regionale omroep heeft FC Utrecht een officiële waarschuwing ontvangen van de KNVB. De voetbalbond is er namelijk klaar mee dat Barkas altijd veruit als laatste het veld betreedt.

Barkas komt bij wedstrijden steevast als allerlaatste het veld op. Dit doet de Griek zowel bij het begin van de wedstrijd als na de rust. Hij blijft altijd minuten langer in de kleedkamer hangen, waardoor de scheidsrechter altijd lang moet wachten totdat de sluitpost het veld heeft betreden. Keeperstrainer Harald Wapenaar van FC Utrecht noemt het een soort ‘keepers-autisme’.

Artikel gaat verder onder video

“Wij keepers hebben allemaal wel wat autistisch”, legt de voormalig doelman uit. “Vasilis wil als laatste de kleedkamer verlaten. Dat je dat doet is oké, maar dat doet hij ook nog eens heel traag”, legt hij uit. De doelman van de Utrechters gaat meestal nog even op zijn gemak langs het toilet, om vervolgens rustig aan zijn tenue goed te doen. “Die grensrechter die ons moet ophalen wordt er helemaal nerveus van.”

Barkas hoeft gedrag niet aan te passen van FC Utrecht

Barkas begrijpt volgens Wapenaar wel dat het eigenlijk niet de bedoeling is. “Maar dit is zijn comfortzone”, stelt de trainer, die liever niet ziet dat de Griek wel op tijd op het veld is en vervolgens gelijk een blunder maakt. “Laat hem maar lekker een paar seconden wachten. Ik heb al gekscherend gezegd: 'we kunnen hem ook aanvoerder maken.' Want dan móét hij wel als eerste het veld op. Maar daar gaat Ron Jans niet aan beginnen”, besluit hij.

