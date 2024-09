Barcelona beleeft complete offday: Osasuna bezorgt Flick forse eerste nederlaag in LaLiga

FC Barcelona heeft zaterdagavond voor het eerst sinds de aanstelling van trainer Hansi Flick een nederlaag geleden in LaLiga. De Catalanen beleefden een complete off-day in het uitduel bij Osasuna, dat met maar liefst 4-2 te sterk was voor de trotse koploper van de Spaanse competitie.

Uit de eerste zeven speelronden pakte Barcelona de volle 21 punten, waardoor de nummer twee van vorig seizoen een voorsprong van vier punten nam op regerend kampioen en aartsrivaal Real Madrid. Vorige week liep Flick echter tegen een flinke domper aan: eerste doelman Marc-André ter Stegen liep tegen Villarreal tegen een zware blessure op, waardoor zijn seizoen er nú al op lijkt te zitten. Omdat Barcelona nog geen vervanger wist aan te trekken, verdedigde tweede doelman Iñaki Peña tegen Osasuna opnieuw het doel. Bovendien koos Flick er in Pamplona voor om Lamine Yamal én Raphinha eens rust te gunnen, waardoor spits Robert Lewandowski vanaf de aftrap werd geflankeerd door Pau Víctor en Ferran Torres.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hansi Flick komt met zeer positief nieuws over Frenkie de Jong

Het elftal van Flick legde vervolgens echter een teleurstellende elftal op de mat. Barcelona kwam in de achttiende minuut namelijk op achterstand door toedoen van Osasuna-spits Ante Budimir, die een fraaie voorzet van linksbuiten Bryan Zaragoza achter Peña kopte. Tien minuten later was Zaragoza zelf het eindstation van een scherpe uitbraak. De Spanjaard omspeelde Peña en tekende daarna voor de 2-0 in het voordeel van de thuisploeg. Daarmee was direct de ruststand ook bereikt.

LEES OOK: Barcelona kiest voor Szczesny, waarvoor Juventus alsnog geld kan vangen

Kort na rust kwam Barcelona tóch terug in de wedstrijd, met grote dank aan een enorme fout van Osasuna-doelman Sergio Herrera. Die bracht eerst nog knap redding op een schot van Lewandowski, maar besloot het spel even later te verplaatsen met een uitrol richting rechtsback Jesús Areso. De bal belandde echter in de voeten van Víctor, die de terug naar zijn doel snellende keeper vervolgens met een op het oog zachte, stuiterende inzet probeerde te verschalken in zijn korte hoek. Herrera grabbelde echter opzichtig mis, waardoor de 2-1 een feit was.

Flick probeerde zijn elftal daarop van een aanvallende impuls te voorzien door zowel Yamal als Raphinha alsnog binnen de lijnen te brengen, voor doelpuntenmaker Víctor en Pablo Torre. Osasuna bleef echter gevaarlijk: kort nadat Zaragoza tevergeefs om een strafschop geroepen had, schoot Budimir uit de draai een metertje naast het doel van Peña. De 33-jarige Kroatische aanvaller tekende twintig minuten voor tijd alsnog voor de 3-1. De 19-jarige Barcelona-verdediger Sergi Domínguez haalde Budimir in kansrijke positie onderuit in de zestien, waarop de spits zich zelf achter de toegekende strafschop zette en Peña vanaf de stip opnieuw verschalkte.

Daarmee was de gifbeker echter nóg niet leeg voor Barcelona. Vijf minuten voor tijd maakte invaller Abel Bretones het feestje voor de thuissupporters helemaal compleet door op fenomenale wijze voor de 4-1 te tekenen. De linksback maakte vermoedelijk de mooiste van de avond door van een meter of 25 snoeihard raak te pegelen. Vlak voor tijd maakte Yamal met een schitterend schot in de kruising de eindstand nog wel iets draaglijker, maar daar zou het ook bij blijven.

Door de nederlaag van Barcelona kan Real het verschil op de ranglijst zondag terugbrengen tot een enkel punt. Dat moet dan echter wel gaan gebeuren in de stadsderby van Madrid, uit bij nummer drie Atlético. Het duel in het Metropolitano-stadion begint zondagavond om 21.00 uur.

Klik op de tekst van de tweets (niet op het screenshot) om de video's te bekijken via X.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barça-directeur Deco laat zich uit over De Jong: ‘Ik begrijp het niet’

Sportief directeur Deco van FC Barcelona laat zich uit over de geruchten rondom Frenkie de Jong.