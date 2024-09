Bayern München laat geen spaan heel van Dinamo Zagreb en wint met 9-2 (!)

Bayern München is dinsdagavond op een goede manier aan het nieuwe Champions League-seizoen begonnen. Dinamo Zagreb werd met maar liefst 9-2 verslagen, waarbij Harry Kane, Jamal Musiala en Michael Olise de sterspelers waren. Nog nooit maakte een ploeg in de Champions League negen doelpunten in één wedstrijd.

Na de eerste helft leek er al geen vuiltje meer aan de lucht in München. Nadat een doelpunt van Serge Gnabry vanwege buitenspel werd afgekeurd, schoot Kane een penalty na twintig minuten binnen. Raphaël Guerreiro en Olise maakten vervolgens de 2-0 en de 3-0. Vooral de goal van de Portugees was fraai: een voorzet werd door Musiala verlengd, waarna Guerreiro de bal met zijn linkervoet vol op de wreef nam, uit de lucht.

Artikel gaat verder onder video

Na de rust was er toch even paniek bij Bayern. Manuel Neuer moest geblesseerd in de kleedkamer achterblijven, waarna zijn vervanger Sven Ullreich gelijk twee tegendoelpunten moest slikken. Bruno Petkovic en Takuya Ogiwara brachten in twee minuten tijd de spanning terug.

Bayern was weer wakker geschud en stelde snel orde op zaken. Kane tikte in de 58ste minuut de 4-2 binnen, waarna Olise drie minuten later zijn tweede doelpunt aantekende, een simpele intikker na wederom goed voorbereidend werd van Musiala. Kane maakte vervolgens nog twee doelpunten vanaf de stip. Leroy Sané kreeg enkele minuten voor tijd het achtste doelpunt op zijn naam, waarna Leon Goretzka met een snoeiharde kopbal ook in de blessuretijd nog voor de 9-2 zorgde.