Video: Jordan Teze reageert attent en heeft eerste goal voor AS Monaco te pakken

heeft zondagmiddag zijn eerste doelpunt voor AS Monaco gemaakt. De van PSV overgekomen verdediger was al vroeg in het thuisduel Le Havre verantwoordelijk voor de 1-0 in het voordeel van de Monegasken.

Teze kwam afgelopen zomer voor tien miljoen euro over van PSV; al ging dat niet zonder slag of stoot. De verdediger besloot zelfs te staken in een poging een overstap te forceren, maar kwam al snel terug op die beslissing. Uiteindelijk bereikten beide clubs echter tóch een akkoord en maakte de viervoudig Oranje-international alsnog zijn gewenste transfer.

Artikel gaat verder onder video

Midweeks bleef Teze nog 90 minuten op de bank toen Monaco een uitstekende start van de Champions League beleefde. FC Barcelona werd in het prinsdom op een 2-1 nederlaag getrakteerd. Zondag krijgt Teze wél het vertrouwen in het thuisduel met Le Havre. De rechtsback betaalt dat al binnen tien minuten terug door attent te reageren op een voorzet van ploeggenoot Takumi Minamino. Teze loopt als enige door richting de tweede paal en staat daar dan ook vogelvrij om zijn eerste treffer in dienst van zijn nieuwe werkgever te maken: 1-0.

JORDAN TEZE OPENS THE SCORING!!!

TAKUMI MINAMINO WITH A GREAT PLAY FOR THE ASSIST!!

🅰️ 南野 拓実

📽️ @GoalsXtra pic.twitter.com/u3dC2zzgKX — Football Report (@FootballReprt) September 22, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman moet Memphis Depay nog niet laten vallen: 'Eerst maar eens afwachten’

Wim Kieft is nog niet voor voornemens om Memphis Depay af te schrijven bij het Nederlands elftal.