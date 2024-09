Belgische media zien 'beresterke' Brobbey, maar vragen zich één ding af

Het Nederlands elftal pakte dinsdagavond in de tweede speelronde van de Nations League een punt tegen Duitsland en dat had het voor een belangrijk deel te danken aan . De aanvaller van Ajax had een aandeel in de openingstreffer van Tijjani Reijnders en verzorgde in de tweede helft de assist voor de gelijkmaker van Denzel Dumfries. Dat is in België niet onopgemerkt gebleven. Het Laatste Nieuws vraagt zich af wie er in de volgende interlands in de spits moet staan.

Memphis Depay was afgelopen zomer tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland nog de eerste spits van Ronald Koeman, met Wout Weghorst als stand-in. Twee maanden na de nederlaag tegen Engeland in de halve finales mochten Joshua Zirkzee en Brobbey, tijdens het EK nog reservespitsen, het laten zien. Zirkzee in de thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina, Brobbey een paar dagen later tegen Duitsland. Beiden maakten een uitstekende indruk. “Zirkzee of Brobbey. Voor wie kiest Koeman in München?”, zo vraagt Het Laatste Nieuws zich af, alvast vooruitblikkend op de volgende ontmoeting met Duitsland in oktober.

Europees topniveau, met een ‘beresterke’ Brobbey

De Belgische krant zag Brobbey een goede beurt maken. Het is sowieso erg te spreken over het optreden van het Nederlands elftal, dat uit de startblokken schoot en al heel vroeg de leiding nam. “Een eerste helft om de duimen en vingers bij af te likken. Van Europees topniveau. Nederland begon voortvarend en stond al na twee minuten op voorsprong. Brobbey hield Tah aan de praat, waarna Gravenberch Reijnders op weg zette naar de 1-0.” Louis van Gaal was te gast in de Johan Cruijff ArenA en volgens HLN zag de voormalige bondscoach dat het goed was. “Oranje voetbalde - onder impuls van Gravenberch en Simons - vol energie en drive, Brobbey - beresterk - toonde zich als een prima aanspeelpunt.”

Het enige wat het Nederlands elftal zich in de eerste helft mocht aanrekenen, was dat het na de 1-0 niet verder uitliep bij de Duitsers en in de slotfase van de eerste helft de voorsprong volledig uit handen gaf. Volgens HLN maakte Duitsland, na ‘slecht uitverdedigen van De Ligt’, een verdiende gelijkmaker, maar verdiende Oranje het dan weer niet om na een treffer van Joshua Kimmich met een achterstand te gaan rusten. “En Oranje kwam opnieuw goed uit de kleedkamer. Brobbey - alwéér hij - hield Schlotterbeck van zich af in de grote rechthoek en vond Dumfries, die voor 2-2 zorgde. Zirkzee, uitblinker in de vorige interland tegen Bosnië, zag vanop de bank hoe Brobbey punten scoorde. De strijd op de spitspositie is allesbehalve gestreden”, zo klinkt het.

Brobbey ‘gelegenheidsspits’, toch punt van kritiek op Oranje

Het Nieuwsblad zag Brobbey eveneens scoren en Sporza trekt dezelfde conclusie, al noemt laatstgenoemde de Amsterdammer in eerste instantie een ‘gelegenheidsspits’, waarschijnlijk even vergeten of niet meegekregen dat Koeman zaterdag vóór de ontmoeting met Bosnië en Herzegovina al verklapte dat Brobbey zou gaan spelen tegen Duitsland. “Met alweer een blitzstart in de tweede helft kon de thuisploeg snel orde op zaken stellen. Brobbey, die punten scoorde bij de bondscoach, bediende de mee opgerukte Denzel Dumfries voor de gelijkmaker”, zo schrijft Sporza, dat wel kritisch is op de noorderburen. “Engeland en Frankrijk op het EK, Duitsland in de EK-voorbereiding… Bij zijn tweede termijn als bondscoach van Nederland lukt het Ronald Koeman maar niet om te winnen tegen een topland.” Dat lukte dus ook dinsdagavond niet. “Ondanks nog wat kansen voor beide landen bleef het bij twee doelpunten elk. En dus weer geen zege voor Oranje.”

