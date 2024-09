Driessen zorgt opnieuw voor irritaties bij Koeman: 'Wat wil je nou horen van mij?'

Valentijn Driessen zorgde dinsdagavond op de persconferentie na afloop van de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Duitsland in de Nations League andermaal voor irritatie bij Ronald Koeman. De heren kregen het vorige week al met elkaar aan de stok na een vraag over Memphis Depay en nu was het een vraag over de spitspositie die bij de bondscoach niet helemaal lekker viel. Koeman wíl en gáát nog geen keuze maken tussen Joshua Zirkzee en Brian Brobbey.

Zowel Zirkzee als Brobbey behoorde afgelopen zomer tot de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar voor beiden was geen serieuze rol weggelegd. Zirkzee mocht zich op het laatste moment toch nog melden bij Oranje, nadat hij door Koeman in eerste instantie buiten de definitieve selectie was gelaten. De spits van toen nog Bologna maakte in de kwartfinale tegen Turkije zijn debuut in het ‘grote’ Oranje en kwam ook in de halve finale tegen Engeland als invaller binnen de lijnen. Voor Brobbey was enkel een ondankbare invalbeurt tegen de Engelsen weggelegd.

Waar Memphis Depay en Wout Weghorst tijdens dat toernooi in Duitsland nog de eerste twee spitsen van het Nederlands elftal waren, lijken de rollen nu omgedraaid. Zirkzee was basisspeler tegen Bosnië en Herzegovina en Brobbey verscheen tegen Duitsland aan de aftrap. Beiden maakten een goede indruk. Koeman was na afloop van het thuisduel met Duitsland zeer te spreken over het optreden van Brobbey. “Het zijn andere types, maar ik vond Brobbey vanavond (dinsdag, red.) ook super sterk, goed. Verdediger Tah had natuurlijk aan alle kanten problemen en veel overtredingen moeten maken. Brobbey was gevaarlijk, sterk, hield de bal vast, had diepte in zijn spel en bereidt de tweede goal voor”, zo klinkt het namens de bondscoach.

Driessen zorgt voor irritaties bij Koeman

Volgens Koeman was Brobbey ‘geweldig’ en had hij ‘niet meer kunnen vragen’ dan wat de Ajax-spits in zijn Johan Cruijff ArenA liet zien. Valentijn Driessen is een stuk minder overtuigd van het optreden van Brobbey en schreef in zijn column al dat Zirkzee de eerste spits wordt. De verslaggever van De Telegraaf hoopte op de persconferentie hetzelfde te horen uit de mond van Koeman. “Wie wordt nu je vaste spits? Want die speelt tegen Hongarije en Duitsland zei je”, zo vroeg Driessen. “Ik heb niet gezegd dat de spits gaat spelen tegen Hongarije en Duitsland in de volgende periode. Het liefst ga je naar een vaste spits toe, maar beiden kunnen die spits zijn”, aldus Koeman.

De keuzeheer was nog bezig met zijn verhaal, maar Driessen onderbrak hem. “Nu nog?”, reageerde Driessen nogal verbaasd. Die reactie leidde tot irritaties bij Koeman. “Wat wil je nou horen van mij? Dat ik nu ga zeggen wie er gaat spelen volgende maand? Beiden kunnen spelen. Waar hangt het vanaf? Dat kan ook van de tegenstander afhangen. Dat was de keuze die ik heb gemaakt en dat was volgens mij geen slechte”, besloot Koeman.

Bekijk het fragment op de persconferentie op het YouTube-kanaal van FCUpdate.nl.

