Valentijn Driessen wordt in uiterst vernietigende column met de grond gelijkgemaakt

Nico Dijkshoorn heeft in zijn column hard uitgehaald naar collega Valentijn Driessen. In zijn column voor Voetbal International gaat Dijkshoorn in op de manier hoe Driessen zich presenteert op de persconferenties van het Nederlands elftal. Driessen zijn werkwijze bevalt de schrijver niet, zo kan geconcludeerd worden.

Dijkshoorn benoemt in zijn column voor Voetbal International dat bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal het niet makkelijk had met de journalist van De Telegraaf. Dat zorgde voor verbazing bij de dichter: "Valentijn Driessen leg je, als je er een beetje handig mee omgaat, binnen twee zinnen verbaal op zijn rug. Zijn zwakte: niet-journalistieke vooringenomenheid. Driessen is al jarenlang een columnist van een huis-aan-huis reclamekrantje, maar dan vermomd als Echte Journalist van een grote krant", stelt Dijkshoorn. Hij pakt graag zijn momentje als de camera’s draaien."

De 64-jarige geboren Amsterdammer vergelijkt Driessen vervolgens met de tachtigjarige Maarten van Rossem: "Hij is de Maarten van Rossem van de sportjournalistiek. Hij heeft het allemaal al honderd keer gezien en honderd keer gezegd. Weer hebben ze bij de KNVB een onnozelaar aangesteld als bondscoach. Driessen stelt lamgeslagen zijn vragen. Het klinkt alsof hij tegelijkertijd door vier paarden uit elkaar wordt getrokken", besluit Dijkshoorn.

Het is niet de eerste keer dat Dijkshoorn hard is voor een collega uit de sportjournalistiek. Eerder kreeg collega Jeroen Stekelenburg van de NOS er tijdens het EK in Duitsland flink van langs van de schrijver, die vond dat Stekelenburg zich als 'Malle Eppie' presenteerde in Wolfsburg.

